У ЦВК завадили скандальному Оніщенко балотуватися в Раду

Центральна виборча комісія оскаржила рішення суду щодо реєстрації нардепа-втікача Олександра Оніщенка кандидатом на позачергових виборах в Раду.

Про це 23 червня повідомили в прес-службі ЦВК. На думку комісії, висновки першої інстанції, викладені в рішенні суду, не відповідають обставинам справи.

Олександр Онищенко BBC

"Центральна виборча комісія не згодна з прийнятим судовим рішенням, вважає його незаконним, необґрунтованим і винесеним з невірним застосуванням норм матеріального права і порушенням норм процесуального права", - заявили в Центрвиборчкомі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро звинувачує Онищенко в розкраданні природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності підконтрольних йому компаній з "Укргазвидобування". Збиток від дій депутата оцінюють в суму близько трьох мільярдів гривень.

Нардеп втік з України в 2016 році, коли з нього зняли депутатську недоторканність. У листопаді 2017 року іспанський суд відмовив Україні в арешті і видачі народного депутата.

У липні 2018 року суд в Іспанії прийняв рішення про екстрадицію Онищенко в Україну.

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