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/Політика

У ЦВК розгорівся скандал через Зеленського і вибори в Раду: що трапилося

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Член ЦВК Тетяна Юзькова заявила, що не голосуватиме за рішення комісії щодо дострокових виборів у Верховну Раду, оскільки відповідний указ президента Володимира Зеленського оскаржили в суді.

Своєю позицією поділилася вона на засіданні ЦВК у понеділок, 27 травня, передає "Інтерфакс-Україна".

"За частину рішень Центральної виборчої комісії я не буду голосувати, я буду утримуватися", – заявила вона.

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Зеленський розпустив Раду

Зеленський розпустив Раду

За словами Юзькової, вона ухвалила таке рішення у зв'язку з тим, що на даний момент законність указу оскаржується у Верховному суді, а конституційність – у Конституційному суді.

Зокрема, Юзькова уточнила, що не має наміру голосувати за рішення комісії, направлене на реалізацію указу.

Тетяна Юзькова

Тетяна Юзькова

Политрада

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

  • Пізніше він провів консультації з парламентськими фракціями щодо розпуску Ради, про який він заявив під час своєї інавгурації.

  • 22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект президента Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

  • 23 травня в Верховний суд України подали скаргу на указ Зеленського.

  • 24 травня група народних депутатів із фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного суду подання про неконституційність указу.

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Тема
позачергові вибори в Раду
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада УкраїниЦВК
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Сергеевна Оксана
Сергеевна Оксана
Моя благодapноcть тем, ктo показал мне этот cайт http://di︁fi︁mas︁.︁c︁o︁m/ehpd8z Пpocтo пpойдя прoстoй oпpoc полyчила пoчти пoлyгодовую зарплату)) Пoльзуйтeсь, пoкa ещe еcть вoзмoжнocть=)
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
шмара порохоботская
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Хоть кто-то еще в адеквате. Таких мало.
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