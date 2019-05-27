У ЦВК розгорівся скандал через Зеленського і вибори в Раду: що трапилося

Член ЦВК Тетяна Юзькова заявила, що не голосуватиме за рішення комісії щодо дострокових виборів у Верховну Раду, оскільки відповідний указ президента Володимира Зеленського оскаржили в суді.

Своєю позицією поділилася вона на засіданні ЦВК у понеділок, 27 травня, передає "Інтерфакс-Україна".

"За частину рішень Центральної виборчої комісії я не буду голосувати, я буду утримуватися", – заявила вона.

Зеленський розпустив Раду

За словами Юзькової, вона ухвалила таке рішення у зв'язку з тим, що на даний момент законність указу оскаржується у Верховному суді, а конституційність – у Конституційному суді.

Зокрема, Юзькова уточнила, що не має наміру голосувати за рішення комісії, направлене на реалізацію указу.

Тетяна Юзькова Политрада

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Пізніше він провів консультації з парламентськими фракціями щодо розпуску Ради, про який він заявив під час своєї інавгурації.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект президента Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

23 травня в Верховний суд України подали скаргу на указ Зеленського.

24 травня група народних депутатів із фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного суду подання про неконституційність указу.

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