У ЦВК розгорівся скандал через Зеленського і вибори в Раду: що трапилося

Член ЦВК Тетяна Юзькова заявила, що не голосуватиме за рішення комісії щодо дострокових виборів у Верховну Раду, оскільки відповідний указ президента Володимира Зеленського оскаржили в суді.
Своєю позицією поділилася вона на засіданні ЦВК у понеділок, 27 травня, передає "Інтерфакс-Україна".
"За частину рішень Центральної виборчої комісії я не буду голосувати, я буду утримуватися", – заявила вона.
Зеленський розпустив Раду
За словами Юзькової, вона ухвалила таке рішення у зв'язку з тим, що на даний момент законність указу оскаржується у Верховному суді, а конституційність – у Конституційному суді.
Зокрема, Юзькова уточнила, що не має наміру голосувати за рішення комісії, направлене на реалізацію указу.
Тетяна Юзькова
Политрада
Як повідомляв OBOZREVATEL:
21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.
Пізніше він провів консультації з парламентськими фракціями щодо розпуску Ради, про який він заявив під час своєї інавгурації.
22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект президента Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.
23 травня в Верховний суд України подали скаргу на указ Зеленського.
24 травня група народних депутатів із фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного суду подання про неконституційність указу.
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