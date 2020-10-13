У ЦВК пояснили, як проголосувати на виборах у разі хвороби

Виборець з симптомами застуди зможе проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня на ділянці в окремій кабінці, маючи маску і особисту ручку.

Центральна виборча комісія опублікувала в Facebook роз'яснення, як в період пандемії COVID-19 можуть проголосувати люди, які захворіли. Якщо людина знаходиться на самоізоляції через хворобу, вона може віддати свій голос вдома.

"Потрібно написати заяву (у довільній формі), додати медичну довідку від сімейного лікаря або закладу охорони здоров'я. Заяву та довідку надіслати (передати) до дільничної комісії, де ви голосуєте", – сказано в повідомленні.

Таким же чином слід діяти, якщо у когось з членів сім'ї тест на COVID-19 дав позитивний результат, і самоізоляція пов'язана саме з цим.

Документи для голосування на дому можна подати до 20:00 п'ятниці, 23 жовтня.

Ті хворі, які перебувають у лікарні, проголосують в закладі охорони здоров'я.

Раніше OBOZREVATEL публікував відеоінструкцію ЦВК про те, як заповнювати бюлетень на місцевих виборах.