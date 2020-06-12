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12 червня • оновлено в 17:53
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У Тернополі депутат захотів вислати з України темношкірих студентів

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У Тернополі захотіли депортувати студентів-іноземців, які брали участь в акції проти расизму та дискримінації.

Таку заяву в Facebook зробив депутат Тернопільської облради від ВО "Свобода" Володимир Бобко. На його думку, учасники акції хотіли спровокувати заворушення в місті.

Акція в Тернополі

Акція в Тернополі

Facebook \ Oleksiy Stanko

"Я роблю висновок, що вони або розпалюють занепокоєння, щоб під час заворушень винести товар з місцевих магазинів, як це зараз відбувається в США, або діють за вказівкою з-за кордонута втягують нашу країну в міжнародний скандал. Так чи інакше, я вимагаю в поліції і СБУ встановити всіх осіб, причетних до акції і депортувати їх за межі України. На дорогу вручити пакет з сухарями і по жовтому жилету кожному. На пам'ять", – написав він.

Акція в Тернополі

Акція в Тернополі

Facebook \ Oleksiy Stanko

Також Бобко згадав Роксолану, як "одну з найвідоміших рабинь". Також політик на основі даних з Вікіпедії розповів про сучасне рабство в Нігерії.

"Я не знаю, щоб в Тернополі було посольство Нігерії, або будь-який іншої держави яке було б причетне до рабства, у нас навіть московського консульства немає, щоб можна було нагадати про кріпосне право і колгоспи, які по суті теж підпадають під поняття рабства і під вікнами яких могли б постояти з плакатами ці гості", – висловлювався Бобко.

Відзначимо, що акція пройшла 11 червня, коли кілька темношкірих студентів місцевого університету вийшли на вулицю з плакатами "Стоп расизму", "Ми всі однакові", а також "Життя чорних важливі" (під цим гаслом зараз тривають масові протести в США і деяких європейських країнах).

Акція в Тернополі

Акція в Тернополі

Facebook \ Oleksiy Stanko

Акція в Тернополі

Акція в Тернополі

Facebook \ Oleksiy Stanko

Володимир Бобко

Володимир Бобко

Facebook \ Володимир Бобко

"Сухарів в дорогу": у Тернополі депутат захотів вислати з України темношкірих студентів

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Х'юстоні (США) відбулася церемонія прощання з афроамериканцем Джорджем Флодом, чия смерть після затримання викликала хвилю протестів в США.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Заворушення у США через вбивство Джорджа Флойда поліцейськими
Місце
Україна Тернопіль
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