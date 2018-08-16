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У США померла легендарна "королева соулу" Арета Франклін

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У віці 76 років у США померла легендарна співачка Арета Франклін. "Королева соулу" з 2010 року страждала на рак.Співачка Арета Франклін померла в четвер, 16 серпня, в Детройті у США у віці 76-ти років. Про смерть легендарної виконавиці повідомили її родичі та близькі через агентку співачки Гвендолін Квінн. "Ми втратили матріархиню та скелю нашої родини", - цитує слова близьких померлої інформагенція AFP.

Арету Франклін називали "королевою соулу". Упродовж своєї музичної кар'єри вона отримала 18 премій "Греммі". Крім "Греммі", Франклін здобувала й інші нагороди. У 1987 році Франклін стала першою жінкою, чиє ім'я було внесено до "Залу слави рок-н-ролу". Такі пісні в її виконанні як Respect, Think та Chain of Fools стали хітами.

У 2010 році лікарі діагностували у Франклін рак. Останнім часом стан її здоров'я значно погіршився.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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