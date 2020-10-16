У "Слузі народу" зізналися, хто заплатить за опитування від Зеленського
Деталі розповіла заступниця глави фракції СН Євгенія Кравчук
За її словами, проведенням опитування займатиметься громадська організація
Тоді як фінансуватиметься цей процес коштами "українського походження"
За "всенародне опитування" під час місцевих виборів в Україні, яке ініціював президент Володимир Зеленський, заплатять меценати. Найближчим же часом буде офіційно представлено громадську організацію, яка займеться його проведенням.
Про це в ефірі "Громадського радіо" заявила народна депутатка, заступниця глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук. За її словами, гарант особисто вказав орієнтири й обрав напрямки п’яти запитань, думкою щодо яких хочуть поцікавитися в українців.
"Думаю, що найближчим часом про цю громадську організацію заявлять офіційно. Це буде якась ГО, яка займатиметься цим спільно із соціологами", – розповіла вона.
Водночас зазначила, що також розглядається варіант паралельно провести екзит-пол щодо відповідей людей під час опитування, аби його можна було одразу оприлюднити й звірити з офіційними результатами.
Нардепка підкреслила, що фінансувати опитування від Зеленського будуть меценати, зокрема, коштами "українського походження".
"Є багато меценатів, небайдужих людей, це не такі великі кошти, які виділять чи уже виділили на такий процес. Політичну відповідальність несе за це ініціатор цього опитування. Я впевнена, що всі оці страшилки найближчим часом буде розвіяно. Кошти будуть українського походження. Законодавчо цей юридичний вплив незакріплено, але рішення у будь-якому випадку буде ухвалюватися у парламенті", – запевнила Кравчук.
"Слуга" додала, що юридично "всенародне опитування" буде закріплено нардепами чи президентом, які подаватимуть відповідний законопроєкт.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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