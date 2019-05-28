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У "Слузі народу" відмовилися прийняти Саакашвілі: озвучена причина

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Партія президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" не має наміру приймати у свій склад екс-главу Одеської області Міхеїла Саакашвілі, якому повернули українське громадянство.

Головна причина того – його тривала відсутність в Україні. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив глава політсили Дмитро Разумков. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я думаю, що, якщо я не помиляюся, там є обмеження. Він не може потрапити в список будь-якої партії, бо в рамках чинного законодавств він мав би прожити 5 років на території України. Він прожив 4 і, мабуть, менше, тому що цей проміжок часу він теж випадає з цього часового циклу. У партійних списках або в русі за одномандатним виборчим округом не обов'язково бути членом партії, але інші обмеження відіграють важливу роль", – зазначив він.

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У "Слузі народу" відмовилися прийняти Саакашвілі: озвучена причина

Разумков також підкреслив, що прийняття і заборона на прийняття громадянина України в громадську організацію, зокрема партію, прописується як законодавством України, так і іншими нормативними документами, які розробляються в тому числі і самими політсилами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент України Володимир Зеленський повернув екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі українське громадянство.

  • Стала відома дата повернення Саакашвілі в Україну.

  • Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення Зеленського по Саакашвілі.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Міхеїл СаакашвіліДмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
"Слуга Народу"
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