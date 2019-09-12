У "Слузі народу" розповіли, навіщо Зеленський розігнав ЦВК

Через масові скарги та порушення Центральної виборчої комісії президент України Володимир Зеленський вирішив її розпустити.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів народний депутат "Слуги народу" Олександр Качура.

"Скажу так, ми доберемося до всіх питань. Спочатку ми розглядали ключові питання, які обіцяли виборцям: скасування недоторканності, зменшення чисельності депутатів, імпічменту, економічні питання. Зараз дійшла черга до ЦВК. Під час виборів ми отримували масу скарг, були численні випадки бездіяльності ЦВК, яка визнавалася в судах. Були десятки рішень Центральної виборчої кампанії, які скасовувалися судами", – пояснив політик.

Депутат зазначив, що "вишенькою на торті" став скандал зі 198-м округом, де переміг самовисуванець Сергій Рудик. Однак Касаційний суд у складі Верховного суду скасував результати голосування на цьому окрузі.

"Також я на комітеті нагадував ситуацію щодо депутата Куницького, коли засідання ЦВК багаторазово переносилося, я так розумію – йшли торги із членами ЦВК, а потім принесли написану на коліні якусь постанову про скасування реєстрації Куницького. Там все "криво" було написано, у них не було повноважень", – додав він.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський ухвалив рішення розпустити Центральну виборчу комісію. Відповідне подання було підписане 9 вересня і подане до Верховної Ради для остаточного рішення.

Також у "Слузі народу" вже анонсували нові дострокові місцеві вибори, які можуть відбутися в декількох регіонах.

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