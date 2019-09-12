Головна Новини
12 вересня • оновлено в 14:41
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

У "Слузі народу" розповіли, навіщо Зеленський розігнав ЦВК

2.9т Читати матеріал російською

Через масові скарги та порушення Центральної виборчої комісії президент України Володимир Зеленський вирішив її розпустити.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів народний депутат "Слуги народу" Олександр Качура.

"Скажу так, ми доберемося до всіх питань. Спочатку ми розглядали ключові питання, які обіцяли виборцям: скасування недоторканності, зменшення чисельності депутатів, імпічменту, економічні питання. Зараз дійшла черга до ЦВК. Під час виборів ми отримували масу скарг, були численні випадки бездіяльності ЦВК, яка визнавалася в судах. Були десятки рішень Центральної виборчої кампанії, які скасовувалися судами", – пояснив політик.

Новини
"Подання вже надійшло": у Раді розкрили деталі розпуску ЦВК Зеленським

Депутат зазначив, що "вишенькою на торті" став скандал зі 198-м округом, де переміг самовисуванець Сергій Рудик. Однак Касаційний суд у складі Верховного суду скасував результати голосування на цьому окрузі.

"Також я на комітеті нагадував ситуацію щодо депутата Куницького, коли засідання ЦВК багаторазово переносилося, я так розумію – йшли торги із членами ЦВК, а потім принесли написану на коліні якусь постанову про скасування реєстрації Куницького. Там все "криво" було написано, у них не було повноважень", – додав він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський ухвалив рішення розпустити Центральну виборчу комісію. Відповідне подання було підписане 9 вересня і подане до Верховної Ради для остаточного рішення.

Також у "Слузі народу" вже анонсували нові дострокові місцеві вибори, які можуть відбутися в декількох регіонах.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
ЦВК
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
27
3
Смішно
2
Цікаво
4
Сумно
10
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Воронов Сергей
Воронов Сергей
т.е. "многие" - это целая одна непонятка?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Теперь хоть видно что власть пытается что то изменить к лучшему для народа
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ни кто кроме зеленского за все эти годы не смог снять неприкосновенность и принять закон о конфискации незаконно нажитых активов у чиновников,уже за это ему памятник поставить можно))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel