У "Слузі народу" розкрили принципи відбору кандидатів в мери

Кандидатами в мери міст від партії "Слуга народу" перш за все не мають бути діючі очільники обласних центрів.

Глава політсили Олександр Корнієнко 31 серпня ефірі "Свободи слова" на ICTV розповів про принципи відбору. За його словами, це мають бути нові люди.

"Ми довго над цим (відбором кандидатів) думали. Перш за все, ми прийшли до того, що це не мають бути діючі мери обласних центрів. Це нові люди, але не просто нові і все, вони чогось досягли в житті, це люди справи", – пояснив він.

Глава партії вважає, що їхні плюси полягають в тому, що ці люди невідомі широкому загалу, але при цьому відомі в тих, містах, де будуть боротися за посаду очільників міст.

За словами Кориненка, якщо кандидат невідомий широко, то значить він не "вплутувався у корупційні скандали" і не пов'язаний з будь-якими бізнес-групами.

Він підкреслив, що партія проводилила дводенне "стратегічне навчання" і ці люди "продемонстрували розуміння міст".

Корнієнко переконаний, що результати місцевих виборів здивують деяких.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 серпня на з'їзді партії "Слуга народу" були представлені кандидати в мери 23 українських міст.

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