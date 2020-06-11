У "Слузі народу" назвали перші питання, які можуть винести на референдум

Народні депутати від президентської фракції "Слуга народу" озвучили перші питання, які парламент може винести на загальнонаціональний референдум.

Як повідомила в коментарі OBOZREVATEL заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, неодмінно, одне із основних питань – це можливість продавати землю сільськогосподарського призначення іноземцям: "Очевидно, що ми його не одразу винесемо, бо спочатку потрібно, аби сам ринок запрацював і люди побачили, як він працює, а це буде з липня 2021 року", – сказала Кравчук.

Друге – законопроєкт про подвійне громадянство: "Єдине громадянство у нас прописано у першому розділі Конституції. Відповідно до поданого документу на референдумі може змінюватися лише три розділи Конституції – I, III, XIII", – пояснює нардепка.

З найбільш гострих питань, яке також обговорювалося, як можливе для винесення на референдум – надання особливого статусу Донбасу. Однак Кравчук зазначає, що по цьому питанню влада вже озвучувала свою позицію, і навідріз відмовилася від такого рішення.

У "Слузі народу" озвучили питання, які можуть винести на референдум

"З цього, можливо, будуть винесені питання, які будуть стосуватися перехідного періоду, перехідного правосуддя, чи послаблення по мовному питанню. Але я це зараз теоретично кажу. Що точно не буде виноситися на референдум, так це питання, які стоять за "червоною лінією", – заявила вона.

Про те, її колега по фракції "Слуга народу" Максим Бужанський у коментарі OBOZREVATEL сказав, що питання Донбасу регламентуються мінськими домовленостями, але, якщо сторони дійдуть до якогось рішення, його можна поставити на голосування.

"Ми ще не підійшли до того моменту, щоб питання статусу Донбасу виносити на референдум. Крім того, ми взяли на себе зобов'язання, і важко виносити на референдум те, що ми маємо робити і так. Інша справа, що можна попросити мандату у громадян України, якщо будуть прийняті якісь рішення", – вважає нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

16 травня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що законопроєкт про референдум уже переданий на розгляд Венеціанської комісії, після чого за нього буде голосувати парламент.

Зі свого боку представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук повідомляв, що команда Зеленського розробила законопроєкт про референдум, на який винесуть питання про формат переговорів із Росією.

Також Стефанчук казав, що на всеукраїнський референдум необхідно виносити питання, які об'єднують громадян, а не призводять до розбіжностей в суспільстві.

9 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

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