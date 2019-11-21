Офіційно працевлаштованих немає: в "Слузі народу" пояснили роботу партії

Партія "Слуга народу" використовує волонтерів, а також аутсорс-виконавців для ведення бухгалтерії та юридичного супроводу, через що не має офіційно працевлаштованих співробітників.

Про це в коментарі УП заявив глава партії Олександр Корнієнко. Він зазначив, що політсила ще в президентській кампанії спиралася на волонтерську участь і співпрацювала з громадськими організаціями, які підтримували команду.

"Цей підхід зберігся і на парламентських виборах. А недавно основна діяльність була якраз виборча та поствиборча (навчання в Трускавці, оплата за організацію якого, до речі, у відкритому доступі)", – сказав народний депутат.

"Найближчим часом ми плануємо переходити з волонтеріату на оплачувану діяльність в зв'язку з розвитком партії, відкриттям офісів по всій країні й партійного хаба в Києві", – додав він.

Як підкреслив Корнієнко, дані про відсутність співробітників партії внесені в офіційний звіт.

Олександр Корнієнко Replyua.net

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін заявив, що зарплата народних обранців повинна складати близько 100 тисяч гривень. При цьому їх варто позбавити всіх депутатських пільг.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!