Місцеві вибори в Україні відбудуться без зміни дати – 25 жовтня 2020 року.

Про це запевнив глава партії та заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко.

"Усі розмови, інсинуації про те, що вони будуть перенесені, скасовані, так і залишаться брехнею наших опонентів. Місцеві вибори будуть за графіком – 25 жовтня 2020 року. Всі українці зможуть відправитися на виборчі дільниці та зробити свій вибір", – зазначив політик.

Місцеві вибори в Україні

Також Корнієнко сподівається, що до того часу проблема з карантином буде вирішена.

"ЦВК розробить такі механізми роботи на виборчих дільницях, які гарантуватимуть безпеку виборців і членів комісії", – підкреслив депутат.

Раніше Корнієнко розповів, що на місцевих виборах виборець отримає відразу п'ять бюлетенів, а в Києві – два.

Також стало відомо, як у президента Володимира Зеленського готуються до нових виборів в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США назвали умови для виборів на Донбасі.

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