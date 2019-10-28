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28 жовтня • оновлено в 18:23
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/ Політика

"Коля Недоносок": у "Слузі народу" назрів бунт через "заступника у тоналці"

19.3т Читати матеріал російською

У мережі з'явилася інформація про те, що в президентській партії "Слуга народу" нібито зріє бунт через те, що один із заступників глави політсили не видав колегам гонорари.

Про це повідомляється, зокрема, в Telegram-каналі "Крючок". Відзначається, що скандал розгорівся після того, як з'явився матеріал "Страны" про зарплати в конвертах, які нардепи отримали по трьох тарифах – "п'ятірка, десятка і п'ятнашка".

"Один із заступників глави фракції з тоналкою на обличчі, не називатимемо по імені, щоб не прославити, не доніс колегам частину з гонорарів, виданих із загального котла. Багато хто не дорахувався", – сказано в повідомленні.

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У Слузі народу назрів бунт через Тищенка та гонорари

У Слузі народу назрів бунт через Тищенка та гонорари

"Не доніс. І тепер депутата називають Коля Недоносок. І готуються влаштувати "темну", – зазначив автор, не називаючи свої джерела.

Зауважимо, ім'я заступника голови фракції не називають, однак опис вказує на відомого ресторатора Миколу Тищенка. Як свідчить інформація на сайті Верховної Ради, він дійсно займає вказаний пост у фракції. Крім того, серед заступників немає інших Микол.

'Коля Недоносок': у 'Слузі народу' назрів бунт через 'заступника у тоналці'

Скріншот

'Коля Недоносок': у 'Слузі народу' назрів бунт через 'заступника у тоналці'

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти заявили, що деякі народні депутати України від партії "Слуга народу" отримали зарплати "в конвертах" загальною сумою 1,6 млн доларів, які проходять без сплати податку.

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Особа
Микола Тищенко
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Тьфу, пля, какая грязища
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Pollak John
Pollak John
вот так *честно* живут депутаты на одну зарплату )) Хе-хе )
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