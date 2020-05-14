У "Слузі народу" анонсували розборки з Тищенком через "Велюр"

Питання щодо покарання народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка через роботу в розпал карантину його ресторану "Велюр" у Києві розглядатиметься на фракції наступного тижня.
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Про це повідомив в інтерв'ю "Апострофу" перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
Олександр Корнієнко і Микола Тищенко
За його словами, досі зібратися і обговорити скандал із "Велюром" не було можливості, бо депутати перебувають на карантині.
"Я гадаю, що коли буде наступне засідання фракції, то, напевно, ми це питання порушимо. Я думаю, воно буде на початку наступного пленарного тижня, 18 травня", – зазначив Корнієнко.
Він стверджує, що президент Володимир Зеленський викликав Тищенка до себе на жорстку розмову.
"Микола штраф обіцяв заплатити, котлети робить (для медиків, які лікують хворих на коронавірус. – Ред.), загалом спокутує свою провину", – запевнив нардеп.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
журналісти зняли, як у заклад "Велюр" на Льва Толстого, який належить Тищенку, приїздять політики та представники олігархів.
Тищенко заявив, що "Велюр" сплатить штраф, якщо порушення в його роботі в карантин дійсно були зафіксовані.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив: ресторан уже закрили, а через порушення складено адміністративний протокол.
Заступник глави ОП Кирило Тимошенко заявив, що президент України жорстко обговорив із Миколою Тищенком інцидент навколо роботи його столичного ресторану "Велюр" під час карантину.
Однак Тищенко спростував факт "жорсткої розмови" із Зеленським.
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