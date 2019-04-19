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/Розслідування

У Сімферополя помітили військову колону окупантів: опубліковано фото

1.2тЧитати матеріал російською

У п'ятницю, 19 квітня, на виїзді з анексованого кримського Сімферополя, була помічена військова колона окупантів.

Машини прямували в бік Білогірська. Про це стало відомо завдяки Twitter-аккаунту "Кримський бандерівець".

"Швидше за все, чергові терористичні навчання на Опуку", — наголошується в повідомленні, яке було супроводжено фото військової колони.

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"Добре, що на Україну не нападають", — прокоментував один з користувачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова розповіла, що заважає Україні повернути Крим.

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Теми
анексія Кримублокада КримуРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Крим
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Авторы вероятно что то перепутали - на фото БТР 60 пб, они давно все сгнили и списаны.( 60 -х годов прошлого века ) Вероятно это ЕЩЕ УКРАИНСКИЕ БТР - везут на лом.Предлагали же- заберите свой лом )))))
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Артюхов Александр
Артюхов Александр
А там деревья ещё голые в конце апреля?
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Шо? Колонна ВСУ в Крыму? На российской земле? НЕ ВЕРЮ!
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