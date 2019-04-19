У Сімферополя помітили військову колону окупантів: опубліковано фото

У п'ятницю, 19 квітня, на виїзді з анексованого кримського Сімферополя, була помічена військова колона окупантів.

Машини прямували в бік Білогірська. Про це стало відомо завдяки Twitter-аккаунту "Кримський бандерівець".

"Швидше за все, чергові терористичні навчання на Опуку", — наголошується в повідомленні, яке було супроводжено фото військової колони.

"Добре, що на Україну не нападають", — прокоментував один з користувачів.

Крим. Військова колона окупантів помічена на виїзді із Сімферополя в бік Білогірська. Швидше за все, чергові терористичні навчання на Опуку pic.twitter.com/IODJNYmIUn — Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 19 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова розповіла, що заважає Україні повернути Крим.

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