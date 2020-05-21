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21 травня • оновлено в 17:06
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Ще в одного "слуги народу" запідозрили COVID-19

7.7т
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У народного депутата від "Слуги народу" Євгена Шевченка запідозрили коронавірус. Він уже здав ПЛР-тест, але результату ще немає.

Цю інформацію OBOZREVATEL підтвердив сам народний депутат. "Тест пройшов. Результатів ще немає. Попередній діагноз – ангіна", – прокоментував Шевченко.

Важливо зазначити, що сам народний обранець відвідував засідання Верховної Ради 20 травня, а також засідання профільного комітету економічного розвитку. Поки немає результату тесту, політик пішов на самоізоляцію.

Євген Шевченко

Євген Шевченко

Facebook: Євген Шевченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня у народного депутата фракції "Батьківщина" Олега Мейдіча підтвердили наявність коронавірусної хвороби COVID-19. Через це були скасовані пленарні засідання цього тижня.

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Коронавірус
Особа
Євгеній Шевченко
Місце
Україна
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