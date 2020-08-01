У розвідці сказали, що стримує Росію від військового наступу на Україну. Фото 24tv.ua.

Росію стримують від проведення наступальної силової операції стримують кілька чинників.

Про це написав на ZN.UA глава Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк. Він уточнив, що, зокрема, йдеться про падіння цін на нафту, ситуації з пандемією, а також місцеві вибори в Росії у вересні.

"Ухвалення стратегічного рішення про проведення в тій чи іншій формі наступальної силової операції проти України (зокрема в районі Північно-Кримського каналу) обмежують такі фактори:

падіння цін на світових ринках нафти і газу і зменшення надходжень до російського бюджету;

надії Москви використовувати COVID-19 для перезавантаження відносин із Заходом;

наближення місцевих виборів в Україні і надії Москви посилити присутність проросійських сил в українському політикумі;

відволікання ресурсів на турецько-російське протистояння в Сирії та Лівії, а також опосередковано в рамках вірмено-азербайджанського конфлікту;

місцеві вибори в РФ у вересні 2020 р при падінні рейтингу довіри до Путіна до 23% і зростанні протестної активності", – зазначив Кондратюк.

Також він вважає, що ще двома факторами є прийдешні вибори в США і розвиток переговорів щодо Донбасу.

"Від наказу про наступ Кремль утримують також перипетії передвиборної ситуації в США і розвиток переговорного процесу щодо врегулювання ситуації на Сході України в мінському і нормандському форматах. Але об'єднання концентрації уваги Сполучених Штатів виключно на своїх внутрішніх проблемах з ходом переговорного процесу "не за російським сценарієм" істотно підвищує готовність Москви вкотре перетнути "червону лінію". За нашими оцінками, комплексний вплив цих факторів робить для Кремля несвоєчасним сценарій військової агресії проти України восени 2020 року", – резюмував глава розвідки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк вважає, що сценарієм російський навчань "Кавказ-2020" може бути використання військ для вирішення питання з водопостачанням у тимчасово окупованому Криму.