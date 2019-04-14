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У разі перемоги: Порошенко пообіцяв "прорив" щодо полонених і Донбасу

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Кандидат у президенти і чинний глава України Петро Порошенко пообіцяв прорив у звільненні українських полонених у РФ і припиненні вогню на Донбасі в разі перемоги на виборах.

Відповідна заява президента прозвучала в рамках інтерв'ю телеканалу "Україна". (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Президент розповів, що про це він домовився в ході переговорів із лідерами Франції та Німеччини Еммануелем Макроном і Ангелою Меркель.

"Ми твердо відзначили, що після другого туру виборів ми зберемо "нормандський формат" на вищому рівні, і повинен бути забезпечений прорив і в звільненні полонених (і тут я не сумніваюся, що це відбудеться відразу ж після виборів у дуже короткий термін) і по встановленню миру на багатостраждальному Донбасі. У нас є інструменти, за допомогою яких можна забезпечити стійке припинення вогню, яке повинне початися вже 18 квітня", – розповів президент.

Новини
Порошенко назвав дату припинення вогню на Донбасі
Петро Порошенко

Петро Порошенко

twitter.com/poroshenko

Для цього, за його словами, необхідно імплементувати безпековий пакет Мінських домовленостей.

"Перше, що я хочу принести відразу після перемоги на президентських виборах – це мир. Це початок політичного процесу на Донбасі зі збереженням унітарного устрою і відновленням суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави", – підкреслив він.

Порошенко також поділився, що домовився з європейськими партнерами про виділення коштів, у тому числі і на розвиток Донбасу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що проведе саміт "нормандського формату" в перший тиждень після свого переобрання.

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Особи
Петро ПорошенкоЕммануель Макрон Ангела Меркель
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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вованов вован
вованов вован
Билядь, ну что же ты сейчас не устраиваешь прорыв, а только если меня...
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"Президент рассказал, что об этом он договорился в ходе переговоров с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель." Так оказывается мокряки в плену у Германии и Франции!!!
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Самое трудное для Параши это было ждать 5 лет - понимать что можешь прекратить в любую секунду - но нужно было ждать до выборов ...
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