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/Політика

У Раду внесли законопроект про імпічмент президента: що відомо

3.8тЧитати матеріал російською

У середу, 29 травня, у Верховній Раді зареєстрували проект закону про імпічмент президента.

Законопроект "Про спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з проведення розслідування вчинення Президентом державної зради або іншого злочину" №10339 від 29.05.2019 вніс заступник керівника фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Я сьогодні подав свій проект закону про імпічмент. Нам президент обіцяв, що цей законопроект буде, але ніяк не можемо дочекатися від нього цього законопроекту, тому я вирішив допомогти президенту Зеленському – вніс свій законопроект про імпічмент", – пояснив народний депутат.

Верховна Рада

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що президент Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради проект закону про імпічмент.

Зазначимо, що на сайті глави держави завершився збір підписів за петицію №22/053360-еп "За відставку Президента України Володимира Зеленського".

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Особа
Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Теги
БППимпичментзаконопроектВерховна Рада України
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Акимова Александра
Акимова Александра
Моя 6лагодaрность тем, кто показaл мнe cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁3crjq4t Прocто прoйдя опрoc пoлyчилa пoчти полугoдовую зaрплатy)) Пользyйтесь, пока ещe ecть возмoжность=)
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