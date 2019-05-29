У Раду внесли законопроект про імпічмент президента: що відомо

У середу, 29 травня, у Верховній Раді зареєстрували проект закону про імпічмент президента.

Законопроект "Про спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з проведення розслідування вчинення Президентом державної зради або іншого злочину" №10339 від 29.05.2019 вніс заступник керівника фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я сьогодні подав свій проект закону про імпічмент. Нам президент обіцяв, що цей законопроект буде, але ніяк не можемо дочекатися від нього цього законопроекту, тому я вирішив допомогти президенту Зеленському – вніс свій законопроект про імпічмент", – пояснив народний депутат.

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що президент Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради проект закону про імпічмент.

Зазначимо, що на сайті глави держави завершився збір підписів за петицію №22/053360-еп "За відставку Президента України Володимира Зеленського".

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