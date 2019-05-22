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/Політика

До Ради внесли альтернативу закону Зеленського про вибори

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Кілька народних депутатів України внесли до Верховної Ради проект закону про внесення змін до закону "Про вибори народних депутатів України". Він є альтернативою документу, поданому президентом Володимиром Зеленським.

Проект зазначеного закону передбачає вибори за відкритими виборчими списками. Як повідомляється на сайті Верховної Ради, він зареєстрований під номером 10319-1.

Авторами документа є позафракційний народний депутат Борислав Розенблат і представники фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Соловей, Олександр Жолобецький і Сергій Хлань.

Верховна Рада

"Розробка і ухвалення проекту Закону України передбачає введення нової для українських загальнодержавних виборів виборчої системи — пропорційної виборчої системи з відкритими списками", — йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

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Верховна Рада

Верховна Рада

Його розробники наголошують, що актуальність зміни виборчої системи зі змішаної на пропорційну з відкритими списками обумовлена ​​насамперед необхідністю забезпечення українських виборців заходами впливу на розподіл місць у списку відповідної політичної сили. І, як наслідок, — наданням права виборцям вирішення питання про те, хто персонально з цього списку потрапить до парламенту. Також за такою формою списків відбувається не тільки змагання між політичними партіями, а й перерозподіл місць всередині списку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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