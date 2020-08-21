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У Раду пройшли б чотири партії, лідирує "Слуга" з рейтингом, який падає – дані соцопитувань

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Політика
4,1 т.
Вибори до Верховної Ради

Соціологи спрогнозували, які партії могли б пройти до ВРУ.

Партія "Слуга народу" залишається лідером електоральних симпатій українців, незважаючи на те, що її рейтинг падає. Наступні передові позиції в партійному рейтингу посідають "Опозиційна платформа – За життя" та "Європейська солідарність".

Про це заявив аналітик фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Андрій Сухарина. Такі дані було отримано під час дослідження його організацією спільно з Центром Разумкова в період із 14 по 19 серпня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Слуга народу" залишається лідером електоральних симпатій, але водночас її рейтинг поступово зменшується. Якщо на початку року вона могла претендувати на 45% виборців серед тих, хто визначився і будуть голосувати, то на сьогодні цей показник уже менш як 30%, але все одно вона залишаються беззастережним лідером", – сказав Сухарина.

За його словами, наздоганяють президентську партію ОПЗЖ і ЄС, але зі значно меншим рейтингом: відповідно, майже 22% і 16% виборців серед тих, хто визначився й голосуватиме.

Соціологічне дослідження було. Також у фонді "Демініціативи" виділяють два види партій, які розрізняються за віком виборців і регіону їхнього проживання.

"У нас є дві протилежні – партія студентів і молоді та партія пенсіонерів. Ні для кого не секрет, що перша – це "Слуга народу". Шість із 10 її виборців – це люди молодші за 40 років, що багато, адже в структурі електорату більше старших людей. В ОПЗЖ протилежна картина, там сім із 10 виборців – люди, які старші за 50 років. Серед інших, за винятком "Батьківщини", немає таких сильних відмінностей, зате є в регіоні проживання. У ЄС майже всі виборці живуть на заході і в центрі (до 85%), а в ОПЗЖ – на сході і півдні", – пояснив Сухарина.

Українці розповіли, за які партії голосували б, якби найближчого тижня відбулися вибори до ВРУ

Українці розповіли, за які партії голосували б, якби найближчого тижня відбулися вибори до ВРУ

Крім того, варто зазначити, що якби вибори до Верховної Ради відбулися в найближчий тиждень, то до парламенту пройшли б уже зазначені партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", а також ВО "Батьківщина" . Такі дані на основі соцопитування населення (3012 осіб) із 8 по 15 серпня наводить центр "Соціальний моніторинг".

Згідно з ними, за "Слугу народу" проголосували б 26,7% опитаних серед тих, хто визначився зі своїм вибором і має намір голосувати. Далі голоси опитаних розподілилися так:

  • ОПЗЖ – 21,3%;

  • "Європейська солідарність" – 12,5%;

  • ВО "Батьківщина" – 9,8%;

  • "Сила і честь" – 4,9% опитаних;

  • "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка – 3,8%;

  • "Партія Шарія" – 3,6%;

  • Радикальна партія Олега Ляшка – 3,3%;

  • Решта ж набрали менш як 3%.

Хоча небагато українців заявили, що взагалі пішли б на вибори до Верховної Ради, якби вони відбулися найближчим часом. Зокрема, 8,9% сказали, що, безумовно, ні, 7,3% – швидше ні, 36% – швидше так, 38,8% – безумовно, так, 7,5% – не знають, а 1,5% відмовилися відповідати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними соціологів, більшість українців виступає проти рішень президентської монобільшості щодо продажу землі й легалізації грального бізнесу. У Верховну Раду гарантовано проходять чотири політичні сили.

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Українасоціологічні опитуванняВибори в Раду: соцопитування та рейтингирадикальна партіяВО Батьківщина"Опозиційна платформа - За життя"Партія "Європейська солідарність"Партія Слуга народу
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