У Раду пройшли б чотири партії, лідирує "Слуга" з рейтингом, який падає – дані соцопитувань

Партія "Слуга народу" залишається лідером електоральних симпатій українців, незважаючи на те, що її рейтинг падає. Наступні передові позиції в партійному рейтингу посідають "Опозиційна платформа – За життя" та "Європейська солідарність".

Про це заявив аналітик фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Андрій Сухарина. Такі дані було отримано під час дослідження його організацією спільно з Центром Разумкова в період із 14 по 19 серпня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Слуга народу" залишається лідером електоральних симпатій, але водночас її рейтинг поступово зменшується. Якщо на початку року вона могла претендувати на 45% виборців серед тих, хто визначився і будуть голосувати, то на сьогодні цей показник уже менш як 30%, але все одно вона залишаються беззастережним лідером", – сказав Сухарина.

За його словами, наздоганяють президентську партію ОПЗЖ і ЄС, але зі значно меншим рейтингом: відповідно, майже 22% і 16% виборців серед тих, хто визначився й голосуватиме.

Соціологічне дослідження було. Також у фонді "Демініціативи" виділяють два види партій, які розрізняються за віком виборців і регіону їхнього проживання.

"У нас є дві протилежні – партія студентів і молоді та партія пенсіонерів. Ні для кого не секрет, що перша – це "Слуга народу". Шість із 10 її виборців – це люди молодші за 40 років, що багато, адже в структурі електорату більше старших людей. В ОПЗЖ протилежна картина, там сім із 10 виборців – люди, які старші за 50 років. Серед інших, за винятком "Батьківщини", немає таких сильних відмінностей, зате є в регіоні проживання. У ЄС майже всі виборці живуть на заході і в центрі (до 85%), а в ОПЗЖ – на сході і півдні", – пояснив Сухарина.

Українці розповіли, за які партії голосували б, якби найближчого тижня відбулися вибори до ВРУ

Крім того, варто зазначити, що якби вибори до Верховної Ради відбулися в найближчий тиждень, то до парламенту пройшли б уже зазначені партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", а також ВО "Батьківщина" . Такі дані на основі соцопитування населення (3012 осіб) із 8 по 15 серпня наводить центр "Соціальний моніторинг".

Згідно з ними, за "Слугу народу" проголосували б 26,7% опитаних серед тих, хто визначився зі своїм вибором і має намір голосувати. Далі голоси опитаних розподілилися так:

ОПЗЖ – 21,3%;

"Європейська солідарність" – 12,5%;

ВО "Батьківщина" – 9,8%;

"Сила і честь" – 4,9% опитаних;

"Громадянська позиція" Анатолія Гриценка – 3,8%;

"Партія Шарія" – 3,6%;

Радикальна партія Олега Ляшка – 3,3%;

Решта ж набрали менш як 3%.

Хоча небагато українців заявили, що взагалі пішли б на вибори до Верховної Ради, якби вони відбулися найближчим часом. Зокрема, 8,9% сказали, що, безумовно, ні, 7,3% – швидше ні, 36% – швидше так, 38,8% – безумовно, так, 7,5% – не знають, а 1,5% відмовилися відповідати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними соціологів, більшість українців виступає проти рішень президентської монобільшості щодо продажу землі й легалізації грального бізнесу. У Верховну Раду гарантовано проходять чотири політичні сили.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram