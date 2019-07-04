До Ради проходять п'ять партій: названі свіжі результати опитувань

Згідно зі свіжими соціологічними опитуваннями, до Верховної Ради можуть пройти п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа — За життя", ВО "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос".

Соцопитування Інституту Яременка та Соціологічної групи "Рейтинг" дає перше місце президентській партії "Слуга народу". Якби вибори до Ради відбулися б найближчої неділі, то "Слуга народу" отримала б 36,4% або 42,3%, свідчать результати опитувань соціологів, передає "Інтерфакс-Україна".

Інститут Яременка зазначає, що за партію "Опозиційна платформа — За життя" проголосували б 11,3%. При цьому "Рейтинг" засвідчує більш високий відсоток голосів — 13,4.

На третьому місці в інституту Яременка йде ВО "Батьківщина" із 6,8%. Однак результат "Рейтингу" свідчить, що 8,3% проходить "Європейська солідарність".

Четверте і п'яте прохідне місце за даними інституту Яременка посіли "Європейська солідарність" — 6,6%, за партію "Голос" — 6,3%. Але результати "Рейтингу" засвідчили, що по 7,2% отримають "Батьківщина" і "Голос".

Інститут Яременка додав, що 5-відсотковий бар'єр не подолали Радикальна партія Олега Ляшка — 3,2%, "Громадянська позиція" — 3,1%, "Сила і честь" — 2,8%, "Опозиційний блок "Партія миру і розвитку" — 1,8%, ВО "Свобода" — 1,6%, "Українська стратегія Гройсмана" — 1,5%, Об'єднання "Самопоміч" — 1,1%, інші партії разом узяті — 1,4%.

Верховна Рада

"Рейтинг" показав трохи інші результати: партію "Сила і честь" готові підтримати 3,8%, що визначилися з вибором, "Опозиційний блок" — 3,1%, партію "Українська стратегія Гройсмана" — 2,8%, "Громадянську позицію" і Радикальну партію — по 2,4%, ВО "Свобода" — 2,3%.

Також, згідно із результатами опитування, 62% респондентів висловили однозначну готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах, ще 23% зазначили, що скоріше готові брати участь, 12% — не голосуватимуть, 3% — не визначилися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нове опитування продемонструвало, що 56% українців точно візьмуть участь у дострокових виборах до Верховної Ради.

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