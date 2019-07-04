ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт
Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

До Ради проходять п'ять партій: названі свіжі результати опитувань

5.3тЧитати матеріал російською

Згідно зі свіжими соціологічними опитуваннями, до Верховної Ради можуть пройти п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа — За життя", ВО "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос".

Соцопитування Інституту Яременка та Соціологічної групи "Рейтинг" дає перше місце президентській партії "Слуга народу". Якби вибори до Ради відбулися б найближчої неділі, то "Слуга народу" отримала б 36,4% або 42,3%, свідчать результати опитувань соціологів, передає "Інтерфакс-Україна".

Інститут Яременка зазначає, що за партію "Опозиційна платформа — За життя" проголосували б 11,3%. При цьому "Рейтинг" засвідчує більш високий відсоток голосів — 13,4.

Новини
Вибори до Ради: рейтинг "Слуги народу" раптово почав падати

На третьому місці в інституту Яременка йде ВО "Батьківщина" із 6,8%. Однак результат "Рейтингу" свідчить, що 8,3% проходить "Європейська солідарність".

Четверте і п'яте прохідне місце за даними інституту Яременка посіли "Європейська солідарність"6,6%, за партію "Голос"6,3%. Але результати "Рейтингу" засвідчили, що по 7,2% отримають "Батьківщина" і "Голос".

Інститут Яременка додав, що 5-відсотковий бар'єр не подолали Радикальна партія Олега Ляшка — 3,2%, "Громадянська позиція" — 3,1%, "Сила і честь" — 2,8%, "Опозиційний блок "Партія миру і розвитку" — 1,8%, ВО "Свобода" — 1,6%, "Українська стратегія Гройсмана" — 1,5%, Об'єднання "Самопоміч" — 1,1%, інші партії разом узяті — 1,4%.

Верховна Рада

Верховна Рада

"Рейтинг" показав трохи інші результати: партію "Сила і честь" готові підтримати 3,8%, що визначилися з вибором, "Опозиційний блок" — 3,1%, партію "Українська стратегія Гройсмана" — 2,8%, "Громадянську позицію" і Радикальну партію — по 2,4%, ВО "Свобода" — 2,3%.

Також, згідно із результатами опитування, 62% респондентів висловили однозначну готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах, ще 23% зазначили, що скоріше готові брати участь, 12% — не голосуватимуть, 3% — не визначилися.

Новини
Вибори до Ради: юрист пояснив, чому допустили Шарія і Клюєва

Як повідомляв OBOZREVATEL, нове опитування продемонструвало, що 56% українців точно візьмуть участь у дострокових виборах до Верховної Ради.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
Партія Вакарчука "Голос"Партія "Слуга народу"ВО БатьківщинаПартія "За життя"Партія "Європейська солідарність"вибори в УкраїніВибори в Раду: соцопитування та рейтинги
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
22
9
Смішно
6
Цікаво
6
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
васильевич василий
васильевич василий
Украинцы , Братья , Голосуйте за Путина . Он порядок наведет
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Закон Порядок
Закон Порядок
та х@йтам.порох и его прокладка не пойдут
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel