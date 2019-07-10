У Раду проходять чотири партії: опитування показало несподіваний результат

Згідно зі свіжими соціологічними опитуваннями, до Верховної Ради під час позачергових виборів можуть пройти чотири партії.

Лідерами стали "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", ВО "Батьківщина" та "Європейська солідарність". Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) в період з 25 червня по 7 липня.

Голоси серед опитаних, які визначилися з вибором, голоси розподілилися б так:

48,5% проголосували б за партію "Слуга народу",

14,1% – за партію "Опозиційна платформа – "За Життя",

9,2% – за партію "Європейська Солідарність",

6,2% – за партію "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина",

При цьому шанси потрапити в Раду все ще є у партії "Голос", за яку готові віддати голоси 4,4% і партії "Сила і Честь" – поки за неї мають намір голосувати 4,1%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, і раніше лідером гонки була партія "Слуга народу". За неї готові були голосувати 48,5% виборців.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!