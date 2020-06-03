У Раду подали постанови про нових міністрів

У середу, 3 червня, до Верховної Ради внесли проєкти постанов про призначення нових міністрів України.

Список опублікований на сайті парламенту. Всього внесено документи на трьох осіб.

Верховна Рада

Так, Кабмін вніс проєкти постанов:

про призначення Романа Абрамовського на пост міністра охорони довкілля та природних ресурсів;

Олександра Ткаченка на пост міністра культури та інформаційної політики;

Ольги Стефанішиної на пост віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Також було внесено проєкт постанови про звільнення Вадима Пристайка з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні фракції "Слуга народу" ухвалили низку рішень щодо кадрових перестановок у Кабінеті міністрів.

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