У Раді з'явилася об'єднання за Зеленського: хто "першопроходець"

У Верховній Раді України створено міжфракційне депутатське об'єднання "За наступного президента Зеленського".

Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час пленарного засідання у вівторок, 9 квітня.

Він також повідомив, що керівником цього об'єднання обраний позафракційний народний депутат Віталій Купрій, який раніше входив до складу партії УКРОП.

Володимир Зеленський 24 канал

"На жаль, інших депутатів немає в переліку. Я звертаюся до Віталія Миколайовича, якщо є ще депутати, крім вас, донести список в апарат, щоб ми могли публічно оголосити, хто входить в це міжфракційне об'єднання, крім шановного пана Купрія", - додав Парубій.

Віталій Купрій – нардеп Верховної Ради України 8-го скликання, заступник голови комітету Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Купрій прийняв рішення покинути партію УКРОП, яку пов'язують з українським олігархом Ігорем Коломойським.

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