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У Раді з'явилася об'єднання за Зеленського: хто "першопроходець"

2.4тЧитати матеріал російською

У Верховній Раді України створено міжфракційне депутатське об'єднання "За наступного президента Зеленського".

Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час пленарного засідання у вівторок, 9 квітня.

Він також повідомив, що керівником цього об'єднання обраний позафракційний народний депутат Віталій Купрій, який раніше входив до складу партії УКРОП.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

24 канал

"На жаль, інших депутатів немає в переліку. Я звертаюся до Віталія Миколайовича, якщо є ще депутати, крім вас, донести список в апарат, щоб ми могли публічно оголосити, хто входить в це міжфракційне об'єднання, крім шановного пана Купрія", - додав Парубій.

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Віталій Купрій – нардеп Верховної Ради України 8-го скликання, заступник голови комітету Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Купрій прийняв рішення покинути партію УКРОП, яку пов'язують з українським олігархом Ігорем Коломойським.

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Особи
Андрій ПарубійВолодимир ЗеленськийВіталій Купрій
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Валевич Борис
Валевич Борис
та тварь которой в будущем ничего не светит - вот и идет на опережение. Интересно что будет делать этот гандон если во втором туре победит Порошенко? наверное будет выступать в 95 квартале
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Зінченко Юрій
Зінченко Юрій
Незалежно від результатів другого туру наркоману Зеленському президентом не бути.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Так же в раде появилась ,незарегистрированная пока группа ,"Бегущие с пэтром"
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