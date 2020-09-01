У Раді зроблять виключення для прогульників: кого з депутатів не позбавлять грошей

У комітетах Верховної Ради розглянуть пропозицію ввести ряд винятків для депутатів, які пропускають засідання з поважних причин, і не штрафувати їх за прогул.

Про це OBOZREVATEL розповіла заступник голови Антикорупційного комітету Олена Мошенець.

"Зараз на обговоренні стоїть законопроект № 2328. Пропонують змінити підстави щодо відсутності депутата на пленарних засіданнях або комітетів. Якщо є поважні причини, які не були враховані в попередньому варіанті закону, плануємо зробити так, щоб це не враховувалось як прогул. Наприклад, будуть додані такі виключення як "відбувається засідання робочої групи". Цей законопроект точно буде проходити в нас антикорупційну експертизу. Це має відбутись протягом найближчих днів",– зазначила нардеп.

Вона пояснила, що зараз депутатів позбавляють коштів, що виділяються з держбюджету на виконання депутатських повноважень. Їх використовують на утримання приймалень і додаткові виплати помічникам або консультантам. Йдеться про суму в районі 40 тисяч гривень, які парламентарій втрачає за прогул 30% сесійних засідань або засідань комітетів.

"Знаю, що багато хто з депутатів дійсно страждали через цей законопроект. Зарплату в депутата не можна забрати, є вимоги відповідно до законодавства про працю. Але кошти, які виділяються на здійснення повноважень, це в районі 40-ка тисяч гривень – можна. Це досить вагома частка для депутатів. Принаймні, в нашій фракції немає олігархів", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у фракції "Слуга народу", планували залучати нардепів до кримінальної відповідальності за прогули.

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