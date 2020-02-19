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19 лютого • оновлено в 17:04
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У Раді заявили про скупку голосів за ринок землі: названі розцінки

2.6т
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У Верховній Раді йде скупка голосів народних депутатів за законопроект про вільний ринок землі в Україні.

Про це заявив в ефірі ObozTV позафракційний нардеп Антон Поляков. За його словами, суми хабарів народним обранцям доходять до 200 тис. доларів.

Коментуючи розгляд законопроекту, Поляков заявив: "Зараз намагаються кулуарно потихеньку голосувати і ведуть з усіма переговори – кому скільки грошей, кому який відкат".

За інформацією депутата, за голосування по землі пропонують від 20 до 200 тис. доларів.

"Зрозуміло, що є "слуги", які таких грошей в житті не зароблять і не побачать, а є депутати, які приїжджають у Раду, грубо кажучи, на 600-х "мерседесах", їм 20 тис. доларів – це нічого. Плюс хтось бере гроші за кілька голосів, за 5-10. Зараз ці переговори активно ведуться за лаштунками", – розповів він.

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Поляков висловив упевненість, що в результаті законопроект буде підтриманий у другому читанні і в цілому.

"Я пройшовся по "слугах народу" спеціально на початку голосування по землі позаминулого тижня. Мажоритарники, які були люто проти і боялися відповідної реакції зі свого округу, вже говорили з посмішкою на обличчях – все класно. Я вже зрозумів, що думка на 180 градусів змінилося", – зазначив нардеп.

У Раді заявили про скупку голосів за ринок землі: названі розцінки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
гадкий продажный колониальный режим.
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