У Раді заявили про скупку голосів за ринок землі: названі розцінки

У Верховній Раді йде скупка голосів народних депутатів за законопроект про вільний ринок землі в Україні.
Про це заявив в ефірі ObozTV позафракційний нардеп Антон Поляков. За його словами, суми хабарів народним обранцям доходять до 200 тис. доларів.
Коментуючи розгляд законопроекту, Поляков заявив: "Зараз намагаються кулуарно потихеньку голосувати і ведуть з усіма переговори – кому скільки грошей, кому який відкат".
За інформацією депутата, за голосування по землі пропонують від 20 до 200 тис. доларів.
"Зрозуміло, що є "слуги", які таких грошей в житті не зароблять і не побачать, а є депутати, які приїжджають у Раду, грубо кажучи, на 600-х "мерседесах", їм 20 тис. доларів – це нічого. Плюс хтось бере гроші за кілька голосів, за 5-10. Зараз ці переговори активно ведуться за лаштунками", – розповів він.
Поляков висловив упевненість, що в результаті законопроект буде підтриманий у другому читанні і в цілому.
"Я пройшовся по "слугах народу" спеціально на початку голосування по землі позаминулого тижня. Мажоритарники, які були люто проти і боялися відповідної реакції зі свого округу, вже говорили з посмішкою на обличчях – все класно. Я вже зрозумів, що думка на 180 градусів змінилося", – зазначив нардеп.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Верховній Раді України влаштували масові бійки через голосування за законопроект про ринок землі.
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що розгляд документа в другому читанні розтягнеться на 2,5-3 місяці.
Згідно із законопроектом, сільгоспземлю зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.
Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.
У партії "Слуга народу" очікують, що через 3-4 роки після відкриття ринку землі в Україні вартість одного гектара складе мінімум 5-6 тис. євро, а в 2026-2027 році – до 10 тис. євро.
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