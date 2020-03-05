У Раді знайшли заміну Новосад: хто стане новим міністром науки та освіти

Народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина може очолити Міністерство науки та освіти України.

Пропозицію з її призначенням направлено прем'єр-міністру Денису Шмигалю. Документ підписала низка народних депутатів.

Зазначимо, що Гришина є головою підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Юлія Гришина

Юлія Гришина народилася 16 червня 1978 року. Закінчила юридичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка. Нардеп – доктор юридичних наук, професор Національного університету ім. Тараса Шевченка.

Документ з пропозицією на призначення Гришиної

Зазначимо, що у 2016 році подавала свою кандидатуру на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. Але не пройшла, оскільки не набрала мінімального допустимого балу на іспиті.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерка освіти Ганна Новосад відмовилася працювати у складі нового уряду і заявила про бажання піти з посади посаду.

Новосад зазначила, що Міносвіти протягом останніх шести місяців відпрацювало максимально можливо в наявній ситуації.

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