У Раді знайшли заміну Новосад: хто стане новим міністром науки та освіти

Народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина може очолити Міністерство науки та освіти України.
Пропозицію з її призначенням направлено прем'єр-міністру Денису Шмигалю. Документ підписала низка народних депутатів.
Зазначимо, що Гришина є головою підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.
Юлія Гришина
Юлія Гришина народилася 16 червня 1978 року. Закінчила юридичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка. Нардеп – доктор юридичних наук, професор Національного університету ім. Тараса Шевченка.
Документ з пропозицією на призначення Гришиної
Зазначимо, що у 2016 році подавала свою кандидатуру на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. Але не пройшла, оскільки не набрала мінімального допустимого балу на іспиті.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерка освіти Ганна Новосад відмовилася працювати у складі нового уряду і заявила про бажання піти з посади посаду.
Новосад зазначила, що Міносвіти протягом останніх шести місяців відпрацювало максимально можливо в наявній ситуації.
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