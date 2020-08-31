У Раді відповіли на лист Кравчука про вибори на Донбасі

До Верховної Ради не вносили ніяких законодавчих ініціатив щодо змін постанови про місцеві вибори, зокрема, що стосується їхнього проведення на Донбасі.

Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков, передає "Інтерфакс-Україна". Зазначимо, що йдеться про прохання глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука переглянути відповідну постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські домовленості.

"Станом на сьогодні ніяких нормативних пропозицій від суб'єктів законодавчої ініціативи до Верховної Ради не надходило. Я маю на увазі постанову про скасування постанови", – сказав він.

За його словами, якщо говорити про вибори згідно з українським законодавством, то оголошення про них на території України парламент повинен зробити не пізніше ніж за 90 днів до їхнього початку.

"Цей процес вже почався, і я не знаю, як можна просувати будь-які зміни до постанови, тому що це може призвести до того, що буде поставлено під загрозу вибори на всій іншій території нашої держави", – підкреслив Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

на зустрічі представників Тристоронньої контактної групи, яка пройшла у форматі відеоконференції 18-19 серпня, Росія заблокувала досягнення домовленостей із Україною.

Після цього глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук пообіцяв, що попросить Верховну Раду переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські домовленості.

Так, 26 серпня у ВРУ зібрали закрите засідання Комітету з питань організації державної влади за участю Кравчука. Нардепи від "Слуги народу" поділилися подробицями бесіди.

Кравчук заявив, що задоволений зустріччю із депутатами, на якій обговорювали його лист про проведення виборів в ОРДЛО. Він назвав її конструктивною, а не абстрактною.

Учасник закритого засідання, представник Донецької області на переговорах ТКГ Денис Казанський зазначив, що Рада перевірить постанову про вибори на Донбасі Мінським домовленостям.

Зі свого боку народний депутат фракції "Голос" Роман Костенко зазначив, що парламентарі не мають на меті скасовувати постанову ВРУ про проведення виборів в ОРДЛО. А спеціальну міжкомітетську робочу групу з цього питання в парламенті нібито створять тільки на прохання Леоніда Кравчука, щоб не образити його.

Водночас глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія зізнався, що звернення Кравчука до ВРУ щодо постанови про місцеві вибори на Донбасі стало несподіванкою для нардепів. За його совами, найімовірніше, вони відмовляться ухвалювати таке рішення.

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