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11 вересня • оновлено в 22:17
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/ Політика

У Раді ухвалили заяву про скандальні "вибори" в Криму

1.9т Читати матеріал російською

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва схвалив заяву про невизнання легітимності так званих місцевих виборів в окупованому Криму.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні в середу, 11 вересня. Цю заяву Раді пропонують направити до міжнародних організацій, зокрема до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

"Вона адресована дружнім до нас країнам. І до ПАРЄ — теж. До того ж частина цієї заяви стосується безпосередньо ПАРЄ, зокрема там буде міститися, якщо проголосує Верховна Рада, звернення з проханням не визнавати на наступній сесії повноваження російської делегації", — уточнив глава комітету Богдан Яременко.

"Вибори" в Криму

"Вибори" в Криму

Скріншот відео

Водночас він спрогнозував, що на розгляд депутатів у залі засідань парламенту цей документ може бути винесено під час вечірнього засідання 11 вересня.

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"Ми сподіваємося, що зможемо в межах регламенту сьогодні в другій половині дня розглянути цю заяву на пленарному засіданні. Сподіваємося, що Верховна Рада підтримає, адже представники більшості були на засіданні комітету і ніхто не виступив проти", — додав глава комітету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружні до України країни засудили "вибори" РФ у Криму.

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Україна
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Фантомные боли папуасов
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Южный Гарик
Южный Гарик
И что это изменило? Крым к вам вернулся?
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Южный Гарик, крым и так вернулся
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