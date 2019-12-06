У Раді створили нову групу нардепів: хто ввійшов

У Верховній Раді України створили нову депутатську групу "Довіра".

Про це в п'ятницю, 6 грудня під час засідання заявив спікер ВР Дмитро Разумков.

"Повідомляю про сформування та реєстрацію у Верховній Раді України 9-го скликання депутатської групи "Довіра", – повідомив він.

За його словами, до групи ввійшли 17 народних депутатів, а очолив її позафракційний Олег Кулініч (обраний по округу №147, Полтавська область). Заступником став Валерій Лунченко (позафракційний).

Олег Кулініч Полтава 365

Депутат Олексій Гончаренко в Telegram-каналі опублікував список 17 народних обранців, які сформували об'єднання.

"Отже, в групу зібралися 17 мажоритарників: Глава – Кулініч Олег, заступник – Лунченко Валерій, Бакунець Павло, Люшняк Микола, Петьовка Василь, Кот Андрій, Давиденко Валерій, Приходько Борис, Горват Роберт, Шахов Сергій, Вельможний Сергій, Сухов Олександр, Єфімов Максим, Ковальов Олександр, Арешонков Володимир, Бабенко Микола, Іванчук Андрій", – йдеться в повідомленні.

Видання "Лівий берег" пише, що "Довіра" стане союзником президентської фракції.

"Нова група "Довіра" буде дружньою до "Слуги народу" в усьому. І щодо голосувань насамперед. Ба більше. У планах – подальший плавний перехід частини депутатів з групи "За майбутнє" в групу "Довіра", – відмічено в публікації.

Список нардепів Скриншот

Список нардепів Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія зареєструвала Сергія Мандзія народним депутатом, обраним від партії "Слуга народу".

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