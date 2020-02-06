У Раді помітили озброєного чоловіка: у Разумкова відповіли на скандал

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук відреагував на фото людини нібито зі зброєю в будівлі парламенту і доручив Регламентного комітету перевірити ситуацію.

Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL із сесійної зали. Так, під час засідання це питання порушив позафракційний народний депутат Сергій Рудик.

"На сторінці Максима Саврасова (народний депутат фракції "Європейська солідарність" – Ред.) є три фотографії цієї людини, яка зайшла, ймовірно, з керівництвом ВР... Ви вважаєте, що таким чином виконуєте норму регламенту і волю українського народу?" – обурився Рудик.

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У відповідь на це Стефанчук доручив Комітету ВР із питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з'ясувати, хто цей чоловік і чи була у нього зброя.

Примітно, що Саврасову здалося, що ймовірний охоронець зайшов саме зі Стефанчуком. За іншими версіями в мережі, це охорона спікера Дмитра Разумкова.

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У Раді помітили озброєного: Стефанчук відповів Facebook Максима Саврасова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Саврасов злив фото чоловіка, у якого був підозріло піднятий піджак. За його словами, це був озброєний охоронець.

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