У Путіна висловилися про зустріч голів "нормандської четвірки" у вересні

У Путіна заявили, що зустріч "нормандської четвірки" потрібно ще готувати.

У Кремлі невизначено висловилися про можливість проведення зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" у вересні.

Під час спілкування з журналістами 27 серпня прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що про завершення підготовки зустрічі поки не можна сказати, передає "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується саміту "нормандського формату", то це питання підготовки. Зустріч у верхах має бути підготовлена. Поки навряд чи можна констатувати, що підготовка завершена. Напевно, навряд чи це хтось зможе зробити", – сказав Пєсков.

Також прессекретар Путіна прокоментував перенесення зустрічі на рівні радників, яка була запланована на 28 серпня.

"Узгоджуються графіки, узгоджується порядок денний. Тому цілком можливо, що терміни коректуються", – сказав Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Франція і Німеччина підтримали ініціативу України про проведення зустрічі в "нормандському форматі" на рівні міністрів закордонних справ у вересні.

Також президент Володимир Зеленський після зустрічі з главою МЗС Німеччини заявив, що була досягнута домовленість про проведення саміту лідерів країн "Нормандії" (Україна, Франція, Німеччина, Росія) наприкінці вересня.

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