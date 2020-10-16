У Путіна прокоментували питання Зеленського про Будапештський меморандум

У Кремлі заявили, що вестимуть переговори з Україною тільки в межах Мінських угод, а не Будапештського меморандуму.

Як повідомляє УНІАН, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав журналістам, що Кремль готовий реагувати на ініціативи України тільки щодо реалізації Мінських домовленостей.

"Ось це те, що, на нашу думку, дуже потрібно для українського народу", – зазначив він.

На уточнювальне запитання, чи готовий Кремль повернутися до Будапештського меморандуму, Пєсков відповів: "Я все сказав, що хотів сказати щодо цієї теми".

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