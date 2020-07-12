У Путіна підготувалися до виходу України з "Мінська" і видали, що "на милування нема силування"

Київ все більш наполегливо говорить, що Мінські домовленості треба міняти, і Москва поки не розуміє, чи означає це вихід України з угод.

Як заявив в інтерв'ю телеканалу "Росія 1" прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, спростування заяв про готовність до виходу з боку української влади не було.

"Ми дивимося на заяви українського керівництва, яке все частіше і частіше, дедалі наполегливіше говорить про те, що Мінські домовленості потрібно міняти. Чи означає це офіційний вихід Києва з мінського комплексу заходів, чи не означає – ми поки не знаємо", – сказав він .

На думку Пєскова, вихід України з Мінських угод не сподобається ні Берліну, ні Парижу, ні Москві.

"Але в даному випадку на милування нема силування", – додав представник Кремля.

Він пояснив, що якщо таке станеться, то "ми втратимо будь-яку базу, на основі якої вибудовуємо переговорний процес", і створити нову базу у вигляді нового документа "буде надзвичайно складно".

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих території України Олексій Резніков заявив про неактуальність Мінських угод – передбачені в них терміни вже минули, а домовленості не реалізовані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак назвав можливий вихід України з Мінських угод "надзвичайною політичною подією".

Він додав, що на вироблення нових документів можуть піти роки.