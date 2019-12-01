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1 грудня • оновлено в 22:15
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У Путіна офіційно озвучили головну мету зустрічі із Зеленським

56.6т
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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, заявив, що ціллю зустрічі лідера країни Володимира Путіна з главою України Володимиром Зеленським буде "спроба знайти якісь розв'язки".

Таку думку він озвучив в програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія 1", написало видання "Вести.Ru". За словами Пєскова, раніше президенти спілкувалися "вельми і вельми непогано" по телефону.

"Є проблеми, які потребують вирішення до Нового року, до 1 січня, а саме газові справи. Є про що поговорити", – сказав прессекретар лідера РФ.

Володимир Зеленський, Володимир Путін та Дмитро Пєсков

Володимир Зеленський, Володимир Путін та Дмитро Пєсков

Він зазначив, що зустріч "буде ознайомчою, адже особисте спілкування відрізняється від телефонної розмови".

"Можна припустити, що це буде зустріч не заради того, щоб все завести в глухий кут, а щоб дійсно спробувати знайти якісь розв'язки", – підкреслив Пєсков.

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За його словами, в будь-якому випадку Путін і Зеленський поспілкуються. А яким буде формат – з'ясується ближче до самого заходу. Прессекретар президента Росії також уточнив, що обговорення зустрічі носить робочий характер і в ній зацікавлені обидві сторони.

Як повідомлявOBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Дмитро Пєсков
Місце
Україна
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Коментарі
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Якось затихло - підкину: Єдиний шлях до цього був, надалі кожен йде своїм. Теж саме російською: Мы долго шли одной дорогой, но дальше нам не по пути.
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Вовненко Петр
Вовненко Петр
Есть вопросы, которые требуют решения до Нового года, до 1 января, а именно газовые дела-Песков А я то думал что главный вопрос это выведение рос. войск с Украины и отдача контроля границы, оказывается Путин едет туда для заключения газового договора. Ну такие договора я думал заключают на уровне премьер-министров или Нафтогаз с Газпромом.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Говненко Петр, жoпой тяжко думать?
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Вовненко Петр, вот вопросы "выведение рос. войск с Украины и отдача контроля границы" решают точно на другом уровне. На уровне психиатров.
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Никифоряк Дмитрий
Никифоряк Дмитрий
Посмотрим как ВВП куй к носу Зеле подведёт.Точно подведёт.Все на майдан пока не поздно.
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