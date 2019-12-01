У Путіна офіційно озвучили головну мету зустрічі із Зеленським

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, заявив, що ціллю зустрічі лідера країни Володимира Путіна з главою України Володимиром Зеленським буде "спроба знайти якісь розв'язки".

Таку думку він озвучив в програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія 1", написало видання "Вести.Ru". За словами Пєскова, раніше президенти спілкувалися "вельми і вельми непогано" по телефону.

"Є проблеми, які потребують вирішення до Нового року, до 1 січня, а саме газові справи. Є про що поговорити", – сказав прессекретар лідера РФ.

Володимир Зеленський, Володимир Путін та Дмитро Пєсков

Він зазначив, що зустріч "буде ознайомчою, адже особисте спілкування відрізняється від телефонної розмови".

"Можна припустити, що це буде зустріч не заради того, щоб все завести в глухий кут, а щоб дійсно спробувати знайти якісь розв'язки", – підкреслив Пєсков.

За його словами, в будь-якому випадку Путін і Зеленський поспілкуються. А яким буде формат – з'ясується ближче до самого заходу. Прессекретар президента Росії також уточнив, що обговорення зустрічі носить робочий характер і в ній зацікавлені обидві сторони.

Як повідомлявOBOZREVATEL:

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