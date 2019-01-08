МоваЯзык
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

У Путіна є план із ''захоплення'' Білорусі, допоможе підпис Єльцина — Bloomberg

8.1тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін, бажаючи зберегти владу в країні, спробує встановити тісніший союз Білоруссю.

Путін буде ще при владі п'ять років, і після 2024 року хоче мати гарантії особистої безпеки, які міг би надати його наступник, пише Bloomberg.

Видання нагадує, що ще у 1997 році попередник Путіна Борис Єльцин і білоруський президент Олександр Лукашенко підписали рамковий союзний договір. Версія документа 1999 року по суті описує федерацію двох держав з єдиною валютою, прапором та емблемою, загальним ринком і єдиною судовою системою.

Новини
Лукашенко выставил на продажу Беларусь

Від цього договору Лукашенко хотів отримати тільки економічні вигоди від тіснішого союзу з Росією, такі як дешева нафта і газ, але не втрату суверенітету, яка відбудеться в результаті реалізації союзного договору.

Bloomberg зазначає, що Кремлю було дешевше дати йому те, що Лукашенко хотів, ніж домагатися більшого, але тепер об'єднання є політично привабливим для Путіна.

Наприклад, Путін може взяти на себе значно посилену Верховну державну раду, яку створили при підписанні договору, і у 2024 року зберегти значну частину своєї влади на все життя без зміни конституції.

Путін і Лукашенко

Путін і Лукашенко

getty

Видання наголошує, що новий союз із Білоруссю може бути використаний Росією, як компенсація за розрив відносин з Україною.

У виданні додали, що зараз у Путіна є можливість "неагресивно" тиснути на Білорусь завдяки податковій реформі, проведеній в РФ. Зокрема Білорусі, яка безмитно купує російську нафту і експортує більшу її частину, стягуючи свої власні мита, доведеться платити більше.

Зазначається, що, хоча Лукашенко публічно застеріг Росію від спроб поглинути Білорусь, а офіційний представник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що злиття Росії і Білорусі не є предметом обговорення, заперечення стосуються лише повного поглинання, а не глибшого сценарію інтеграції з Білоруссю.

При цьому Лукашенко побоюється шукати допомоги на Заході, адже вважає, що США і Європейський союз хочуть підірвати його владу в країні.

Як OBOZREVATEL повідомляв:

Особи
Володимир ПутінОлександр Лукашенко
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
26
22
Смішно
6
Цікаво
10
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Евгений
Воронов Евгений
союз, Ельцин, договора .... бла бла бла ... все просто, Белоруссия станет регионом Российской Федерации, Лукашенко пожизненным губернатором.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Марченко Юра
Марченко Юра
Батька не тот что бы Родину отдавать,а Россия что чужое брать
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Приходько Егор
Приходько Егор
кастрюлям вбивают в голову что их хотят захватить. да только вы уже захваченны бандой порошенки и сша. и грабят вас они.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги