У Путіна є план із ''захоплення'' Білорусі, допоможе підпис Єльцина — Bloomberg

Президент Росії Володимир Путін, бажаючи зберегти владу в країні, спробує встановити тісніший союз Білоруссю.

Путін буде ще при владі п'ять років, і після 2024 року хоче мати гарантії особистої безпеки, які міг би надати його наступник, пише Bloomberg.

Видання нагадує, що ще у 1997 році попередник Путіна Борис Єльцин і білоруський президент Олександр Лукашенко підписали рамковий союзний договір. Версія документа 1999 року по суті описує федерацію двох держав з єдиною валютою, прапором та емблемою, загальним ринком і єдиною судовою системою.

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Від цього договору Лукашенко хотів отримати тільки економічні вигоди від тіснішого союзу з Росією, такі як дешева нафта і газ, але не втрату суверенітету, яка відбудеться в результаті реалізації союзного договору.

Bloomberg зазначає, що Кремлю було дешевше дати йому те, що Лукашенко хотів, ніж домагатися більшого, але тепер об'єднання є політично привабливим для Путіна.

Наприклад, Путін може взяти на себе значно посилену Верховну державну раду, яку створили при підписанні договору, і у 2024 року зберегти значну частину своєї влади на все життя без зміни конституції.

Путін і Лукашенко getty

Видання наголошує, що новий союз із Білоруссю може бути використаний Росією, як компенсація за розрив відносин з Україною.

У виданні додали, що зараз у Путіна є можливість "неагресивно" тиснути на Білорусь завдяки податковій реформі, проведеній в РФ. Зокрема Білорусі, яка безмитно купує російську нафту і експортує більшу її частину, стягуючи свої власні мита, доведеться платити більше.

Зазначається, що, хоча Лукашенко публічно застеріг Росію від спроб поглинути Білорусь, а офіційний представник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що злиття Росії і Білорусі не є предметом обговорення, заперечення стосуються лише повного поглинання, а не глибшого сценарію інтеграції з Білоруссю.

При цьому Лукашенко побоюється шукати допомоги на Заході, адже вважає, що США і Європейський союз хочуть підірвати його владу в країні.

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