У Порошенка звернулися до Ради через 'робочу бабу' Корнієнка та 'засранців' Зеленського

У Порошенка звернулися до Ради через висловлювання Корнієнка про "робочу бабу"

Парламентська фракція "Європейська солідарність" направила звернення до керівництва Верховної Ради та регламентного комітету з вимогою негайно надати публічну оцінку сексистським висловлюванням керівництва фракції "Слуга народу".

Відповідна заява опублікована на сайті партії. На переконання нардепів, висловлювання заступника глави фракції "Слуги народу" Олександра Корнієнка про Ірину Аллахвердієву "баба робоча, як корабельна сосна", і "взагалі красуня", принижують українських жінок і мають ознаки дискримінації за статтю.

"Закликаємо голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, який є членом партії "Слуга народу", публічно засудити заяви, неприпустимі в цивілізованих парламентах. Також очікуємо публічної реакції МФО "Рівні можливості", яке послідовно бореться з гендерними стереотипами і сексизмом", – сказано у повідомленні.

Також "Європейська солідарність" надіслала офіційні звернення в Офіс президента з вимогою надати повну інформацію про графік Володимира Зеленського.

"Викликає серйозне занепокоєння фактичне самоусунення президента від питань зовнішньої політики і безпеки, серйозних внутрішніх проблем, відсутність будь-якої реакції на повінь на західній Україні, загибель людей від вибуху в багатоповерхівці в Києві, збільшення обстрілів і погіршення безпекової ситуації на Донбасі. Вимагаємо надати повну інформацію, чи є за останні тижні в графіку президента зустрічі з військовим керівництвом країни, міжнародні телефонні перемовини і контакти, і скільки часу в його графіку займають соціальні мережі, присутність в чатах і соціальних групах. Також просимо роз’яснення, яким чином погрози в чатах різним соціальним чи професійним групам корелюють зі статусом президента і його конституційними обов’язками", – зазначили у політсилі.

Також "ЄС" звернулася із запитом до Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення з проханням надати роз’яснення, чи можуть телеканали транслювати висловлювання президента зі словом "засранці", чи не є це порушенням етики, і чи не призведе це до підриву суспільної моралі, чи не може це трактуватися як розпалювання ненависті і ворожнечі.

"В контексті нещодавніх рішень Нацради щодо позапланової перевірки одного з телеканалів за слово "ср…ка", просимо надати інформацію, чи проведено моніторинг українських телеканалів щодо використання висловлювань президента зі словом "засранці" і чи будуть призначені позапланові перевірки всіх медіа, які це протранслювали", – сказано у заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти записали неформальне спілкування керівництва "Слуги народу" – Давида Арахамії та Олександра Корнієнка, під час якого вони обговорювали жіночі якості однієї з колег по фракції Ірини Аллахвердієвої.