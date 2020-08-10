У Порошенка зробили заяву через протести у Білорусі та застерігли від розгону мітингарів

У Порошенка зробили заяву через протести у Білорусі.

Політична партія "Європейська солідарність" звернулася до влади Білорусі із закликом утриматися від насильницьких дій, застосування сили та поважати демократичні права і свободи, в тому числі права громадян на мирні зібрання і свободу слова.

Про це сказано у заяві партії на сайті її пресслужби. У повідомлені сказано, що у своїх оцінках демократичності виборів у Білорусі партія спиратиметься на висновки ОБСЄ та Ради Європи, які уповноважені це робити.

"Ми уважно спостерігаємо за подіями навколо президентських виборів у Білорусі і глибоко стурбовані тим, що відбувається. Білоруський народ має право на вільне і демократичне волевиявлення на виборах, а обов’язок влади – гарантувати та забезпечити реалізацію цих законних прав. Повага до демократії і демократичних процедур, легітимність державної влади, діалог з громадянським суспільством і міжнародна відкритість є запорукою подальшого укріплення білоруської державності, її економічного процвітання та розквіту демократії", – сказано у заяві.

"Європейська солідарність" закликала всі сторони забезпечити відкритий та мирний діалог щодо виходу з політичної кризи в Білорусі.

"У цей складний час суттєво зростає загроза для суверенітету та територіальної цілісності Білорусі, адже, як неодноразово доведено, російський агресор б’є тоді, коли сусідня країна є найбільш ослабленою і вразливою. Наразі вкрай важливо не допустити ситуації, за якої для Мінська єдино можливим шляхом залишилося б опинитися в обіймах Москви, плани якої щодо майбутнього білоруського народу більш ніж очевидні", – йдеться у повідомленні.

Також політсила закликала міжнародну спільноту залишатись пильними щодо можливих агресивних дій Кремля і бути готовими дати їм належну відсіч.

"Україна виходить з принципів незаперечної поваги до незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Республіки Білорусі. Віримо у вагомі перспективи відносин партнерства і добросусідства між Україною та Республікою Білорусь", – зауважили у політсилі.

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