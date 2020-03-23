У Порошенка знайшли 13,6 млрд у бюджеті на протидію коронавірусу

Фракція "Європейська солідарність" закликала владу до конструктивної співпраці і зажадала ухвалити законопроект Ніни Южаніної, який допоможе перерозподілити понад 13,5 млрд грн з лобістських статей видатків влади і непріоритетних закупівель на протидію коронавірусу.

Про це заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко за результатами погоджувальної ради. Вона наголосила, що політсила глибоко занепокоєна хаосом і безвідповідальністю, з якою влада ставиться до питань економіки.

"Ми неодноразово пропонували, щоб наші партнери і колеги депутати підключилися до роботи антикризового штабу і працювали там над вирішенням економічних питань, але ми не отримали жодної пропозиції відносно цього", – сказала вона.

"Найстрашніше те, що ми не бачимо пропозицій уряду по комплексному вирішенню економічних проблем. Вони відправили всіх на самоізоляцію і карантин, але тим самим накрили економіку", – додала Геращенко.

Співголова "Європейської солідарності" також закликала владу скоротити неприпустимі в такий складний час видатки і спрямувати ці кошти на боротьбу з коронавірусом і ліквідацію його економічних наслідків.

"Очевидно, що викликів перед Україною два – це медицина, яка має встояти перед епідемією і рятувати людей. Це наші медики і армія, яких треба захистити. Також – це українська економіка. Ми поінформували колег, що наша депутатка Ніна Южаніна по суті зробила роботу уряду і запропонувала законопроект, яким дозволяється перерозподілити понад 13,5 млрд грн бюджету. Вона знайшла всі лобістські статейки, які закладали собі представники монобільшості, міністерств і відомств, які зараз не може дозволити собі український бюджет", – підкреслила вона.

Також Геращенко закликала спрямувати кошти на фінансову підтримку пенсіонерів і осіб, які втратили роботу через карантин.

"Ми пропонуємо негайно включити цей законопроект до порядку денного позачергової сесії, ухвалити його для того, щоб скоротити всі неприпустимі на сьогодні витрати держави, такі як закупівлі, які не потрібні і все сконцентрувати на трьох речах – захист медицини і медиків, українська армія, виплати хоч якихось компенсацій українським пенсіонерам і тим людям, які втратили роботу, а отже їх родини можуть залишитися на межі виживання. Ми наполягаємо на тому, щоб влада взяла до роботи цей законопроект і щоб він стояв одним з перших під час позачергового засідання", – наголосила Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в партії "Європейська солідарність" заявили, що економічні проблеми в Україні почали нагромаджуватися ще до початку пандемії коронавірусу – щойно закінчився "запас міцності", створений ще за президентства Петра Порошенка.

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