У Порошенка заявили про загрозу міжнародної ганьби України з 1 квітня

У народних депутатів залишився один тиждень для скасування електронних декларацій для антикорупційних активістів і рішення проблем електронного декларування наглядових рад державних підприємств і нерезидентів/іноземців.

"Реальних варіантів не багато: зп №6674 (за основу і в цілому з урахуванням зауважень Венеціанської комісії), або зп №6271 (за основу і в цілому), але з додаванням змін щодо електронного декларування членами наглядових рад і нерезидентами, або поправки щодо цих питань в інші закони, які на етапі другого читання, або взагалі відстрочка торішніх березневих "одіозних" правок для вирішення питання політично", - заявив заступник глави Адміністрації президента України Дмитро Шимків в своєму Facebook.

За його словами, депутати можуть вирішити ці питання за два дні.

"Реально - це тільки два дні на наступному тижні. Альтернатива - ганьба країни в міжнародному середовищі з 1 квітня. Сумно і прикро це", - додав Шимків.

Як повідомляв "Обозреватель", 23 березня 2017 року парламент вніс зміни в ст. 3 закону "Про запобігання корупції" . Президентський законопроект підтримали 268 народних депутатів.

Зокрема, закон зобов'язував подавати е-декларації представників антикорупційних організацій.