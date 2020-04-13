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13 квітня • оновлено в 17:13
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У Порошенка виступили з рішучою заявою через справу проти Чорновол

3.3т
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Народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Софія Федина закликала депутатів приєднатися до заяви проти знищення завоювань Революції Гідності "Ні – реваншу!".

З трибуни парламенту депутатка заявила, що справа, інспірована ДБР проти Тетяни Чорновол є помстою усім майданівців і чітким сигналом для суспільства, що сили антимайдану стають дедалі нахабніші та активніші. Якщо розправляться з Тетяною Чорновол, завтра прийдуть за кожним активістом, переконана Федина.

"Ти був на Майдані? Ти посмів в свій час боротися за права? За свою українську державність? Ти посмів владі в свій момент сказати "Ні!"? Вітаю! Сьогодні ти ворог. Тебе треба посадити, тебе треба зробити винним. Ось, що сьогодні пропонують усім тим, хто посмів і посміє боротися за державність", – зазначила Федина.

За її словами, кримінальне провадження проти Чорновол є своєрідною помстою усім майданівцям.

"Це є реванш антимайданівських сил, які не тільки хочуть показати, що не боріться, які не тільки хочуть сказати, що ви були дурні, а ми перемагаємо. Вони хочуть кожному з нас виробити рефлекс страху.

"Ти кажеш правду? Буде кара. Ти вийдеш на Майдан? Буде кара. Ти посмієш думати? Буде кара. Ти вийдеш заявити і захистити свої права? Буде кара.

І сьогодні справою проти Тетяни Чорновол розпочинаються репресії проти усіх майданівців. Якщо розправляться із нею, якщо ті, хто навіть в цій залі сидять з майданівців, дозволять розправитися з нею. Кожен із вас буде наступним. Справа не в тому, що ми говоримо про сам Майдан. Справа в тому, що сьогодні реваншем антимайданівських сил намагаються сплюндрувати історичний вибір України. Намагаються сплюндрувати право кожного із нас боротися за свої права і свободу", – заявила депутатка.

Вона наголосила, що фракція "Європейська солідарність" закликає депутатів незалежно від фракцій та інтересів, підписати заяву "Ні – реваншу!". Ні – десакралізації Майдану, ні – переслідуванню майданівців.

"Тому що якщо сьогодні ця справа пройде тут, то кожен буде наступним. А в результаті кожен із нас залишиться без української незалежної держави і хотілося би владі, яка так р’яно допомагає "ригам" повертатися до влади, нагадати, що той, хто сіє вітер, той обов’язково пожне бурю", – наголосила Федина.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань після обшуку 10 квітня повідомило колишній народній депутатці Тетяні Чорновол про підозру в умисному вбивстві у результаті підпалу офісу "Партії регіонів" у 2014 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ДБР почало досудове розслідування за фактом можливого порушення Чорновол громадського порядку – вона пролізла на територію бюро через паркан із колючим дротом.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Софія Федина
Місце
Україна
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Lebedev Denchik
Lebedev Denchik
Порохоботы угомонитесь уже!!!
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