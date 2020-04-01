"Він про заборону продажу": у Порошенка розповіли, чому підтримали закон про ринок землі

У законі про ринок землі были враховані усі жорсткі вимоги, на яких наполягала партія "Європейська солідарність".

Про це сказав співголова фракції "ЄС" Артур Герасимов в коментарі "Прямому". Він нагадав, що, коли цей закон був внесений до парламенту командою Володимира Зеленського, це був грабунок держави.

"Там було 200 тис. га в одні руки, це більше, ніж більшість районів в Україні. І повний розпродаж державної землі – 11 млн. Тобто вони готували оборудку, за якою 60 чоловік з команди Зеленського скуповували цю землю. Саме тому, коли цей закон був внесений командою Зеленського до парламенту, "Європейська солідарність" проголосувала категорично проти і після того розпочалася дуже напружена робота", – сказав Герасимов.

Він наголосив, що політсила зайняла дуже жорстку позицію, що продаж державної та комунальної землі має бути заборонено.

"Друге питання – концентрація має бути різко знижена, тому що ми маємо думати передусім про фермерів і селян, а не про агрохолдинги. Третє питання – має бути однозначно серйозне підсилення питання інвентаризації землі, обліку землі і звичайно державного кадастру. І четверте питання – має бути дуже жорстко записано, що гроші, за які купується земля, перевіряються, щоб вона не дісталася країні-агресору. Ці пункти ми жорстко поставили перед владою", – наголосив Герасимов.

Він нагадав, що всі вимоги "Європейської солідарності" були враховані.

"Всі чотири жорсткі вимоги "Європейської солідарності" були враховані в законі, який був проголосований. І це ключова причина, чому ми голосували "за", – додав депутат.

Герасимов зазначив, що цей закон не про продаж землі, цей закон про заборону продажу державної та комунальної землі.

"Це закон про те, щоб власники паїв могли спокійно офіційно і відкрито купувати, продавати, орендувати свою землю. Не так, як зараз це робиться з-під поли, з якимись ділками. Дуже часто обманюють на цих купівлях, відкрито, офіційно і з захистом. Тому цей закон не тільки про заборону продажу державної землі, а також про захист селян і фермерів, щоб вони могли спокійно розпоряджатися своїми паями. Це закон про те, що заборонено продавати землю іноземцям. Це закон про те, що заборонено продавати землю громадянам країни-агресора", – зазначив він.

"Ще два тижні тому все це в законі було відсутньо, але вчора, наприклад, інші партії-"Батьківщина", ОПЗЖ боролися проти цього закону. У мене виникає питання, чому вони боролися проти заборони продажу державної комунальної землі, проти захисту українського фермера?" – додав парламентар.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

монобільшість Верховної Ради 31 березня підтримала в цілому запуск ринку землі в Україні. Законопроект підтримали на вимогу МВФ і після нагального прохання президента Володимира Зеленського.

В Україні відкриють ринок землі з 1 липня 2021 року що дозволить українцям купити до 100 га землі, при цьому купувати землю зможуть тільки фізичні особи.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!