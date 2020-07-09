У Порошенка назвали нову порцію "плівок Деркача" грубо змонтованим фальсифікатом

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко назвав оприлюднений нардепом Андрієм Деркачем аудіозапис, на якому п’ятий президент нібито розмовляє з президентом РФ Володимиром Путіним, черговим "грубо змонтованим фальсифікатом". На думку Порошенка, "плівки Деркача" є логічним продовженням російської гібридної війни проти України і мають на меті перекласти відповідальність за агресію з РФ на нашу державу.

Відповідну заяву Порошенка цитує прес-служба "ЄС".

"Протягом шести років фейки є одним із постійних інструментів російської гібридної війни проти України, рівно як і проти особисто Порошенка. Від "розіп'ятого хлопчика у Слов'янську" до "вбивства Петром Порошенком рідного брата". "Розмова" з Путіним, оприлюднена випускником Вищої школи КДБ, - із цієї ж серії. Це такий же грубо змонтований, ретельно скомпільований фальсифікат, як і нібито бесіди з Байденом", - заявив Порошенко.

Він запевнив: за роки президентства не має чого соромитися, бо не поступався інтересами України навіть у найскладніших переговорах.

"Про те, як насправді проходили переговори Петра Порошенка з Путіним, засвідчив один із очевидців, Франсуа Олланд: "Тримався дуже гідно та твердо відстоював свої позиції". За спогадами Президента Франції, "багато разів Порошенко та Путін підвищували голос один на одного", Порошенко "залишався непохитним щодо суверенітету своєї країни", - зазначено на сайті політсили.

Разом з тим, Порошенко переконаний: головна мета авторів "зливу" полягала навіть не в його персональній дискредитації, а значно глибше. Це - частина кампанії проти України.

"Фейкова розмова з Путіним, втім, не головне на сьогоднішній прес-конференції Деркача та Кулика. Вони - учасники кремлівського плану із відбілювання Путіна, зняття з Росії відповідальності за агресію і перекладення її на Україну. Саме це криється за закликом Кулика до громадян подавати позов не проти Путіна, а проти Порошенка", - підкреслив п’ятий президент.

Він також зазначив, що кампанія вже набуває масованого характеру.

"Слова Кулика промовисто корелюють із вчорашньою заявою генеральної прокурорші Венедиктової про те, нібито громадяни масово звертаються із заявами на Порошенка. Юристи, які обслуговують "п'яту колону", протягом останнього тижня обдзвонюють вимушених переселенців і пропонують їм підписувати позови проти Порошенка, який нібито винен у втраті ними майна", - заявив Порошенко.

На його думку, наступним кроком після зазначених має стати поширення всередині країни і за її межами російської пропагандистської тези про "громадянську війну" на Донбасі.

"І прес-конференція Деркача-Кулика, і заяви Венедиктової, і провокування зазначених позовів - частина спецоперації московської агентури із нав'язування російської ідеологеми про нібито громадянський конфлікт в Україні і відповідальність за неї української влади, уособленої Петром Порошенком. Це - помста Кремля за те, що Порошенко як президент та Верховний Головнокомандувач не дозволив Путіну реалізувати в Україні жодної стратегічної цілі РФ", - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 липня відомий проросійськими поглядами народний депутат Андрій Деркач вийшов на прес-конференцію начебто з черговою "порцією" плівок, на яких, зокрема, зафіксовані, як він запевнив, переговори президента України Петра Порошенка з президентом РФ Володимиром Путіним, на яких співрозмовники у дружній манері обговорюють "мінські домовленості".

Перед тим Деркач вже виходив на прес-конференції з двома "порціями" аудіозаписів перемовин начебто Порошенка з колишнім віце-президентом США Джоном Байденом. Плівки були оприлюднені 20 травня і 22 червня 2020 року.