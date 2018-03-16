У плані Савченко з підриву Ради помітили слід ФСБ

План народного депутата України Надії Савченко по підриву будівлі Верховної Ради виглядає цілком здійсненним і дієвим.

Як пише нардеп Вадим Денисенко в блозі для "ДС", при всьому божевіллі цього сценарію його не можна вважати неефективним.

"Зараз вже відомі деякі подробиці плану по підриву Ради: так, нібито існувала ДРГ "ДНР", яка тренувалася на Трухановому острові в Києві. План був такий: з номера в готелі "Київ" з гранатомета бойовики розстрілюють купол Ради, купол обвалюється, а в залі в цей час хтось (Надія Савченко?) кидає гранати в ложу уряду і президії. При всьому божевіллі сценарію, його не можна не вважати ефективним з точки зору поставлених цілей", - пише він.

За його словами, зараз головним питанням залишається те, чи вірять у план Савченко люди.

"А друге, не менш важливе питання: чи не вважають вони всю цю історію частково правильною, адже не секрет, що у населення побутує глибока впевненість, що розстріл депутатів є частиною реального очищення влади, а не бутафорського, через люстрацію. Формула: "Треба їх убити, щоб потім інші боялися"- одна з ключових для розуміння того, про що думають пересічні українці", - додав нардеп.

Він вважає, що зараз ні ГПУ, ні СБУ не знає напевно, чи був у Савченко план по захопленню влади після теракту.

"Якщо такий план був, то тоді це реальна спроба держперевороту. І тут цікаво було б почути про ролі, які були розписані для тих чи інших персонажів. В іншому випадку - це робота по зміцненню антиросійських настроїв у суспільстві і повне дилетантство ФСБ. Причому останнє твердження - не красиві слова. ФСБ дійсно давно і ніде не робило ніяких переворотів", - пише в блозі нардеп.

На його думку, ФСБ в цьому випадку йшло за логікою розборок кінця 80-х.

"Треба влізти в бійку, а потім розберемося". Вийде - добре, не вийде - картинка для росТБ", - зазначає Денисенко.

Як повідомляв "Обозреватель", вчора представник президента у Верховній Раді розповіла, що Савченко вивели з сесійної зали через "загрози з її боку". Імовірно, при ній була граната і зброя.

Сама нардеп пізніше розповіла, що вона принесла нагородну зброю.