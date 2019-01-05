У Північному морі цілеспрямовано шукають сотні контейнерів

Фахівці вирахували координати двох місць, на яких судно MSC Zoe могло втратити 270 контейнерів. Рибалок попередили про небезпеку зіткнення з контейнерами, які дрейфують неглибоко під поверхнею моря.У Північному морі тривають пошуки сотень контейнерів, які 2 січня змило з вантажного судна MSC Zoe. Німецька водна поліція вирахувала координати двох місць, на яких, імовірно, було втрачено вантаж, повідомила в суботу, 5 січня, аварійно-пошукова команда з ФРН.

Федеральне відомство мореплавства та гідрографії ФРН на основі цих даних прорахувало ймовірні напрямки дрейфування контейнерів, передає інформагенція AFP. Пошуки проводять відповідно до цих розрахунків і прогнозів.

На береги нідерландських островів Північного моря донині винесло понад 20 контейнерів. Сотні нідерландців 5 січня допомагають прибирати пляжі від вантажу, який перевозило судно MSC Zoe.

У німецьких водах пошуковці виявили близько двох десятків контейнерів. Їх поки що не вдалося витягнути з моря: заважають погодні умови, зокрема п'ятиметрові хвилі. Багато контейнери дрейфують неглибоко під поверхнею моря і становлять небезпеку для рибалок і кораблів у разі зіткнення, попередили в німецькій пошуковій команді.

Керівництво швейцарської судноплавної компанії Mediterranean Shipping Company пообіцяло в повному обсязі профінансувати прибирання пляжів від вантажу з втрачених контейнерів. У своїй заяві 5 січня компанія запевнила, що несе відповідальність за пошук усього вантажу "до останнього контейнера".