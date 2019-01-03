У Північному морі шукають понад 200 контейнерів із судна MSC Zoe

Три зниклих контейнери містять токсичні речовини. Поки що жоден не знайшли. До нідерландських берегів винесло мішок із 25 кілограмами органічного пероксиду.У Північному морі у четвер, 3 січня, тривали пошуки понад 200 контейнерів із товарами, які змило під час шторму із вантажного судна MSC Zoe напередодні. Вантаж шукають у нідерландських і німецьких водах. У пошуках беруть участь розвідувальний літак і гелікоптер німецької федеральної поліції. Волонтери допомагають обшукувати пляжі нідерландських островів, на які може винести хвилями зниклий вантаж.

Серед зниклих контейнерів три містять токсичні речовини. Поки що їх не вдалося знайти. На берег нідерландського острова Схірмонніког винесло мішок із 25 кілограмами органічного пероксиду - токсичного порошку, який легко загоряється, повідомляє інформагенція AFP. Профільні відомства Нідерландів і Німеччини закликали громадян не наближатися до підозрілого вантажу й не торкатися його.

До нідерландських берегів море винесло 20 контейнерів із автомобільними запчастинами, іграшками, електричними лампочками, меблями й телевізорами з плоским екраном. Міністерство оборони Нідерландів вирішило відрядити на острови солдатів, які допоможуть збирати вантаж.

Контейнери транспортувало вантажне судно MSC Zoe, яке йшло під панамським прапором із Португалії до німецького порту Бремергафен. Вантажне судно завдовжки у 400 метрів вважається одним із найбільших у світі. Воно може перевозити до 19 тисяч контейнерів.

Берегова охорона Нідерландів попередила про небезпеку всі судна, котрі перебувають у цих водах. На кадрах місцевих ЗМІ та фотографіях у соцмережах було видно, як місцеві "мисливці за скарбами" несуть "трофеї" з контейнерів, які вимило хвилею на узбережжя островів.