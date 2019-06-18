"Настав переломний момент": військовий експерт озвучив ключову проблему щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічей із лідерами Франції та Німеччини Еммануелем Макроном і Ангелою Меркель напрацьовує дорожню карту щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це розповів в ефірі ObozTV військовий експерт Олег Старіков. За його словами, в переговорах щодо Донбасу настає переломний момент, від якого залежить виконання Мінських домовленостей.

"Ми подивимося сьогоднішню зустріч Зеленського з федеральним канцлером Ангелою Меркель і завтрашнє засідання тристоронньої контактної групи в Мінську за участю другого президента Леоніда Кучми. Вчора в Парижі і сьогодні розглядаються ті питання, які Кучма винесе для обговорення", – зазначив військовий експерт.

Новини Макрон раптово заступився за Путіна після зустрічі із Зеленським

За його словами, за п'ять років пропозиції, які виносилися як українською стороною, так і стороною РФ, яка представляла "Л/ДНР", були неприйнятні для обох сторін.

"Тому зараз вирішується, якою буде дорожня карта, яку оголосив президент Зеленський. Це переломний момент – чи дійсно буде виконаний перший пункт" Мінська-2 "(припинення вогню – Ред.), і потім другий пункт – відведення військ, а потім вже йде гуманітарна складова. Або цього не буде", – пояснив Старіков.

На думку експерта, ключовою проблемою є відсутність контролю за виконанням Мінських домовленостей.

"Була велика проблема, коли президент Порошенко підписував "Мінськ-2" після дебальцевських подій. Річ у тому, що ті 13 пунктів, які були підписані, не включали систему контролю за виконанням. Вчора президент Макрон чітко сказав – я зберу нормандський формат тільки тоді, коли буде зрозуміло, як ми будемо контролювати виконання сторонами – Україною і РФ", – зазначив він.

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський за результатами візиту до Парижа анонсував переговори лідерів країн "нормандського формату" (Німеччина, Росія, Україна і Франція).

Раніше президент РФ Володимир Путін провів телефонні переговори з Ангелою Меркель і Еммануелем Макроном про ситуацію в Україні. Він заявив про "пріоритетність закону щодо особливого статусу окремих регіонів Донецької і Луганської областей".

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щобудня о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!