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"Настав переломний момент": військовий експерт озвучив ключову проблему щодо Донбасу

3.4тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічей із лідерами Франції та Німеччини Еммануелем Макроном і Ангелою Меркель напрацьовує дорожню карту щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це розповів в ефірі ObozTV військовий експерт Олег Старіков. За його словами, в переговорах щодо Донбасу настає переломний момент, від якого залежить виконання Мінських домовленостей.

"Ми подивимося сьогоднішню зустріч Зеленського з федеральним канцлером Ангелою Меркель і завтрашнє засідання тристоронньої контактної групи в Мінську за участю другого президента Леоніда Кучми. Вчора в Парижі і сьогодні розглядаються ті питання, які Кучма винесе для обговорення", – зазначив військовий експерт.

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За його словами, за п'ять років пропозиції, які виносилися як українською стороною, так і стороною РФ, яка представляла "Л/ДНР", були неприйнятні для обох сторін.

"Тому зараз вирішується, якою буде дорожня карта, яку оголосив президент Зеленський. Це переломний момент – чи дійсно буде виконаний перший пункт" Мінська-2 "(припинення вогню – Ред.), і потім другий пункт – відведення військ, а потім вже йде гуманітарна складова. Або цього не буде", – пояснив Старіков.

На думку експерта, ключовою проблемою є відсутність контролю за виконанням Мінських домовленостей.

"Була велика проблема, коли президент Порошенко підписував "Мінськ-2" після дебальцевських подій. Річ у тому, що ті 13 пунктів, які були підписані, не включали систему контролю за виконанням. Вчора президент Макрон чітко сказав – я зберу нормандський формат тільки тоді, коли буде зрозуміло, як ми будемо контролювати виконання сторонами – Україною і РФ", – зазначив він.

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський за результатами візиту до Парижа анонсував переговори лідерів країн "нормандського формату" (Німеччина, Росія, Україна і Франція).

Раніше президент РФ Володимир Путін провів телефонні переговори з Ангелою Меркель і Еммануелем Макроном про ситуацію в Україні. Він заявив про "пріоритетність закону щодо особливого статусу окремих регіонів Донецької і Луганської областей".

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVмінські домовленостіМирні переговори в МінськуРосійсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особи
Олег СтариковВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Питон Каа
Питон Каа
Два решалы - которые ничего не решают. Не в тех кабинетах это будут решать, просто время еще не пришло, к сожалению, а люди гибнут...
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
И наверное втроем будут блукать по этой карте!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
С вами животными надо не контроль...а просто последним пунктом в новом договоре указать...что если украинская сторона снова не выполнит подписанные ею договора...то с вами собаками больше никто за стол не сядет.
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