У Пекіні почались переговори між США та КНР щодо нової торговельної угоди

Представники США та Китаю почали переговори щодо вирішення торговельної суперечки та досягнення нової угоди між двома країнами. Раніше обидві сторони відтермінували підвищення взаємних мит.У Пекіні в понеділок, 7 січня, починаються переговори представників США та Китаю з метою послаблення торговельного конфлікту. До делегації США входять представники міністерств торгівлі, фінансів, сільського господарства та енергетики, повідомляє агенція AFP. Склад китайської делегації не повідомляється.

У грудні влада КНР повідомила, що переговори будуть зосереджені на питаннях торгівлі сільськогосподарською продукцією, енергією та автомобілями. Наприкінці грудня президент США Дональд Трамп заявив, що очікує досягнення нової торговельної угоди між двома країнами. "Я дійсно думаю, що вони хочуть домовитися щодо угоди", - сказав він.

Європейські політики вітають переговори щодо вирішення торговельної суперечки між США та Китаєм. За словами міністра економіки ФРН Петера Альтмаєра (Peter Altmaier), це є доброю ознакою припинення ескалації між двома країнами, передає радіостанція Deutschlandfunk. Він додав, що ніхто не виграє від торговельної війни.

Як повідомлялося, 1 грудня під час зустрічі на полях саміту G20 в Буенос-Айресі американський президент Дональд Трамп домовився з китайським лідером Сі Цзіньпіном про відтермінування на 90 днів підвищення мит на китайські товари з 10 до 25 відсотків, яке було заплановано на 1 січня.

Своєю чергою Китай з 1 січня також призупинив на три місяці дію додаткових мит на американські автомобілі розміром 25 відсотків, а також на автозапчастини розміром 5 відсотків. Сторони також домовилися протягом 90-та днів не накладати нових торговельних обмежень і досягнути нової взаємовигідної угоди.

Нагадаємо, Вашингтон наклав штрафні мита на китайські товари вартістю 250 мільярдів доларів. Китай відповів своїми митами на товари зі США на загальну суму 110 мільярдів. Причиною торговельного конфлікту стало прагнення Трампа зменшити американське від'ємне сальдо в торгівлі з Китаєм. Крім того, Вашингтон закидає Пекіну використання нечесних методів у торгівлі, примус американських фірм до експорту технологій у Китай, а також крадіжку інтелектуальної власності.