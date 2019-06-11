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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

У партію Зеленського потрапила мажорка-тусівниця: гарячі фото блондинки

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У списки партії "Слуга народу" на позачергових виборах до Верховної Ради потрапила київська тусівниця Ірина Панченко.

Про це розповіли українці у відповідь на пропозицію керівництва політсили знайти компромат на кандидатів у народні депутати, пише "Страна".

Так, невідома раніше блондинка 25-річна Ірина Панченко отримала в списку "Слуги народу" 73 позицію.

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Ірина Панченко

Ірина Панченко

"Панченко Ірина Сергіївна. Донька Сергія Панченка. Бізнесмен родом із Кіровоградщини. З 2000 року живе в Києві", – розповіло джерело. За непідтвердженими даними, чоловік відомий у кримінальних колах.

Зазначається, що Ірина закінчила Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка. "Їздить на джипі "Бентлі". Помічена тільки в найдорожчих салонах Києва з собачкою, на тусовках у нічних клубах, ресторанах", – додало джерело.

Водночас була озвучена версія, що місце в партії для Панченко нібито купили за 2 млн доларів. Назвали також ім'я ймовірного посередника – колишній нардеп, ексглава Кримської і Львівської митниці Віктор Тимошенко, якому раніше не раз приписували лобіювання в кандидати своїх людей.

Одна з колишніх однокурсниць Ірини з юридичного факультету висловилася про неї так: "Вчилися разом у КНУ ім. Т. Шевченка. Вона з тусовки мажорів".

У партію Зеленського потрапила мажорка-тусівниця: гарячі фото блондинки
У партію Зеленського потрапила мажорка-тусівниця: гарячі фото блондинки

Батько дівчини, Сергій Панченко, у відповідь на запитання, як його донька змогла потрапити в партію, показав її резюме.

У партію Зеленського потрапила мажорка-тусівниця: гарячі фото блондинки

Так, із нього видно, що вона дійсно закінчила юридичний факультет КНУ ім. Т. Шевченка в 2016 році. Також із 2014 по 2017 роки навчалася в Київському інституті міжнародних відносин. У 2018-му проходила курси телеведучих Showmax.

У графі "досвід роботи" у Панченко вказано один рядок – працювала юристом у ТОВ "Торговий дім "Фінпро" (2014-2017 рр.), а з вересня 2017 року – приватний нотаріус. Своїми головними діловими якостями вона вважає, серед іншого, старанність, самокритичність, стресостійкість і здатність до швидкого навчання.

У своєму резюме Ірина додатково вказала, що володіє українською, російською та англійською мовами і вміє користуватися комп'ютером. Крім даних про нечисленні місця роботи, в надісланому файлі виявився і номер телефону самої Ірини, за яким видання зв'язалося з дівчиною.

"Даватиму коментарі, коли я буду в партії. Я ще нікуди не потрапила. Поговоримо після виборів", – сказала кандидат і кинула слухавку.

Зазначається, що в керівництві партії "Слуга народу" не змогли одразу відповісти, як дівчина отримала місце в партійному списку, однак пообіцяли розібратися в ситуації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 9 червня партія "Слуга народу" провела з'їзд, на якому озвучили імена перших 100 кандидатів до Верховної Ради.

  • Стало відомо, що за мажоритарними округами від партії Зеленського в парламент підуть двоє журналістів телеканалу "1+1" Олександр Дубинський і Ольга Василевська-Смагляк.

  • Телеведучого і ресторатора Миколу Тищенка, який має намір балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради, запідозрили в тому, що він купив собі місце в партії "Слуга народу".

  • У списки "Слуги народу" потрапила також блогерка з Криму Ліза Богуцька, яка збила на смерть п'яного пішохода.

  • У виборчому списку партії виявився Дмитро Співак, якого пов'язують із головою політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком.

  • За мажоритарним округом Дніпропетровської області від "Слуги народу" балотується СБУшник часів президентства Віктора Януковича Віталій Криворучко.

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацію про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених у списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Українці заслуговують знати правду!

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Харченко Александр
Харченко Александр
Зря вы все на несчастную девку напали. Не повезло ей в жизни - папаша воровской авторитет, десять образований грызла, а ума так и не прибавилось. А тут, на счастье, клоунская партия набирает таких вот неудачниц с комедийной внешностью и без комплексов. Пусть девка себя попробует... За 2 миллиона долларов...
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Кацапожер Кацапожер
Кацапожер Кацапожер
А так всегда бывает, когда нужно срочно набрать состав из того что есть, а если ещё и за бабульку, так то ж сразу другое дело.
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Необыкновенный Дрыщ
Необыкновенный Дрыщ
Гнать эту мажорную шалаву сраной метлой!
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